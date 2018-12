Golden Knights-Islanders Sum

By The Associated Press

Vegas 1 1 1—3 N.Y. Islanders 1 1 0—2

First Period_1, Vegas, Marchessault 12 (Miller, Smith), 0:34 (pp). 2, N.Y. Islanders, Beauvillier 9 (Barzal, Boychuk), 3:17.

Second Period_3, N.Y. Islanders, Pelech 3 (Barzal), 11:19. 4, Vegas, Karlsson 11, 16:31.

Third Period_5, Vegas, Nosek 3 (Carpenter, Lindberg), 3:32.

Shots on Goal_Vegas 7-5-5_17. N.Y. Islanders 5-12-8_25.

Power-play opportunities_Vegas 1 of 1; N.Y. Islanders 0 of 1.

Goalies_Vegas, Fleury 18-10-1 (25 shots-23 saves). N.Y. Islanders, Lehner 4-6-3 (17-14).

A_9,182 (15,795). T_2:42.

Referees_Tom Chmielewski, Brian Pochmara. Linesmen_Darren Gibbs, James Tobias.

