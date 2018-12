Kings-Suns, Box

By The Associated Press

SACRAMENTO (122)

Shumpert 2-5 3-4 7, Bjelica 1-3 0-0 2, Cauley-Stein 3-5 0-0 6, Fox 5-11 5-8 16, Hield 7-13 3-4 20, Ju.Jackson 4-5 0-0 10, Giles III 4-5 5-9 13, Koufos 5-7 1-2 11, Mason 3-7 2-3 9, Ferrell 0-2 0-0 0, Bogdanovic 5-9 2-2 14, Williams 5-6 0-0 11, McLemore 1-6 0-0 3. Totals 45-84 21-32 122.

PHOENIX (105)

Jo.Jackson 4-11 4-6 14, Ariza 5-13 1-2 14, Ayton 5-8 0-0 10, Okobo 3-8 0-0 6, Bridges 3-12 1-1 7, Anderson 0-0 0-0 0, Bender 0-1 4-4 4, Holmes 4-7 2-2 10, Melton 9-12 0-0 21, Crawford 1-6 4-5 6, Daniels 4-9 1-1 13. Totals 38-87 17-21 105.

Sacramento 36 32 31 23—122 Phoenix 9 31 27 38—105

3-Point Goals_Sacramento 11-24 (Hield 3-5, Ju.Jackson 2-2, Bogdanovic 2-5, Fox 1-1, Mason 1-1, Williams 1-2, McLemore 1-4, Bjelica 0-1, Shumpert 0-3), Phoenix 12-43 (Daniels 4-9, Melton 3-4, Ariza 3-8, Jo.Jackson 2-6, Bender 0-1, Okobo 0-4, Crawford 0-4, Bridges 0-7). Fouled Out_Holmes. Rebounds_Sacramento 42 (Bjelica 7), Phoenix 43 (Holmes 10). Assists_Sacramento 27 (Fox 7), Phoenix 27 (Crawford, Melton 5). Total Fouls_Sacramento 22, Phoenix 27. Technicals_Sacramento coach Kings (Defensive three second), Giles III. A_12,977 (18,422).

