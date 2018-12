Lions-Cardinals Stats

By The Associated Press

Detroit 0 3 7 7—17 Arizona 0 0 0 3— 3 Second Quarter

Det_FG Prater 47, 9:35.

Third Quarter

Det_Slay 67 interception return (Prater kick), 3:03.

Fourth Quarter

Ari_FG Gonzalez 22, 8:14.

Det_Zenner 1 run (Prater kick), 4:05.

A_62,014.

___

Det Ari First downs 16 22 Total Net Yards 218 279 Rushes-yards 31-122 21-61 Passing 96 218 Punt Returns 3-8 5-26 Kickoff Returns 0-0 1-17 Interceptions Ret. 1-67 0-0 Comp-Att-Int 15-23-0 26-41-1 Sacked-Yards Lost 1-5 3-22 Punts 7-45.3 6-49.8 Fumbles-Lost 2-1 2-0 Penalties-Yards 7-68 8-83 Time of Possession 28:16 31:44

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Detroit, Zenner 12-54, Blount 12-33, Riddick 6-28, Stafford 1-7. Arizona, Da.Johnson 15-49, Edmonds 3-14, Rosen 2-3, Nelson 1-(minus 5).

PASSING_Detroit, Stafford 15-23-0-101. Arizona, Rosen 26-41-1-240.

RECEIVING_Detroit, Riddick 4-30, Ellington 4-17, Toilolo 2-26, Blount 2-18, Golladay 2-5, A.Jones 1-5. Arizona, Da.Johnson 8-12, Sherfield 5-77, Fitzgerald 5-55, Nelson 3-43, Seals-Jones 3-31, Tolliver 2-22.

MISSED FIELD GOALS_Arizona, Gonzalez 54.

