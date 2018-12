LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Final Trn Money 1. Ariya Jutanugarn 28 $2,743,949 2. Minjee Lee 27 $1,551,032 3. Sung Hyun Park 24 $1,498,077 4. Brooke M. Henderson 28 $1,473,247 5. Nasa Hataoka 24 $1,454,261 6. So Yeon Ryu 23 $1,438,850 7. Sei Young Kim 27 $1,369,418 8. Carlota Ciganda 25 $1,244,610 9. Lexi Thompson 20 $1,223,748 10. Jin Young Ko 25 $1,159,005 11. Danielle Kang 25 $1,135,441 12. Lydia Ko 26 $1,118,180 13. Nelly Korda 22 $1,055,046 14. Moriya Jutanugarn 28 $1,003,169 15. Inbee Park 13 $979,527 16. Angela Stanford 25 $957,270 17. Marina Alex 24 $901,322 18. Jessica Korda 18 $883,924 19. Charley Hull 24 $869,012 20. Austin Ernst 22 $858,494 21. Georgia Hall 19 $837,678 22. Brittany Lincicome 21 $833,586 23. Lizette Salas 24 $822,064 24. Amy Yang 23 $809,492 25. Hyo Joo Kim 22 $753,439 26. In Gee Chun 20 $741,691 27. Shanshan Feng 22 $738,823 28. Eun-Hee Ji 23 $691,571 29. Pernilla Lindberg 27 $669,628 30. Angel Yin 27 $667,423 31. Wei-Ling Hsu 28 $630,924 32. Ryann O’Toole 26 $627,205 33. Jennifer Song 24 $626,263 34. Caroline Masson 26 $621,429 35. Megan Khang 29 $614,164 36. Mo Martin 28 $583,127 37. Amy Olson 24 $580,873 38. Azahara Munoz 26 $568,975 39. Michelle Wie 16 $556,322 40. Annie Park 19 $549,421 41. Bronte Law 25 $539,306 42. Lindy Duncan 27 $534,860 43. Pornanong Phatlum 27 $534,304 44. Gaby Lopez 24 $523,153 45. Su Oh 28 $515,435 46. Brittany Altomare 28 $511,750 47. Anna Nordqvist 25 $502,041 48. Thidapa Suwannapura 28 $491,117 49. Yu Liu 27 $464,347 50. In-Kyung Kim 16 $460,644

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.