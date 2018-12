NASCAR Monster Energy Cup Points Leaders

By The Associated Press

Final

1. Joey Logano, 5040

2. Martin Truex Jr., 5035

3. Kevin Harvick, 5034

4. Kyle Busch, 5033

Advertisement

5. Aric Almirola, 2354

6. Chase Elliott, 2350

7. Kurt Busch, 2350

8. Brad Keselowski, 2343

9. Kyle Larson, 2299

10. Ryan Blaney, 2298

11. Denny Hamlin, 2285

12. Clint Bowyer, 2272

13. Austin Dillon, 2245

14. Jimmie Johnson, 2242

15. Erik Jones, 2220

16. Alex Bowman, 2204

17. Ryan Newman, 769

18. Ricky Stenhouse, Jr., 701

19. Paul Menard, 692

20. Jamie McMurray, 683

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.