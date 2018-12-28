Nets-Hornets, Box

Kurucs 2-6 1-2 5, Hollis-Jefferson 1-7 0-0 2, Allen 1-8 6-8 8, Russell 13-24 5-5 33, Harris 2-6 0-0 4, Dudley 1-7 0-0 2, Carroll 5-9 5-5 15, Davis 2-4 0-0 4, Dinwiddie 1-7 0-0 3, Napier 5-5 0-0 11. Totals 33-83 17-20 87.
Batum 2-3 0-0 5, M.Williams 2-10 2-2 6, Zeller 6-15 1-3 14, Walker 11-20 0-0 29, Lamb 8-17 2-2 19, Bridges 0-3 0-0 0, Kidd-Gilchrist 0-3 0-0 0, Hernangomez 1-5 1-2 3, Monk 2-8 0-0 5, D.Graham 0-2 0-0 0, Parker 9-14 1-1 19. Totals 41-100 7-10 100.
|Brooklyn
|17
|25
|23
|22—
|87
|Charlotte
|33
|21
|19
|27—100
3-Point Goals_Brooklyn 4-27 (Russell 2-8, Napier 1-1, Dinwiddie 1-4, Harris 0-1, Carroll 0-3, Hollis-Jefferson 0-3, Kurucs 0-3, Dudley 0-4), Charlotte 11-33 (Walker 7-12, Batum 1-1, Zeller 1-1, Lamb 1-5, Monk 1-6, D.Graham 0-1, Parker 0-1, Bridges 0-2, M.Williams 0-4). Fouled Out_None. Rebounds_Brooklyn 48 (Davis 11), Charlotte 49 (Zeller 10). Assists_Brooklyn 15 (Dinwiddie 5), Charlotte 19 (Batum 5). Total Fouls_Brooklyn 20, Charlotte 22. Technicals_Charlotte coach Hornets (Defensive three second), Batum, M.Williams. A_19,411 (19,077).
Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.