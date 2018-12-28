Listen Live Sports

Copyright 2018 Hubbard Radio Washington DC, LLC. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.

 
 
The Associated Press
 
Sports News
 
...

Nets-Hornets, Box

December 28, 2018 9:25 pm
 
< a min read
Share       
BROOKLYN (87)

Kurucs 2-6 1-2 5, Hollis-Jefferson 1-7 0-0 2, Allen 1-8 6-8 8, Russell 13-24 5-5 33, Harris 2-6 0-0 4, Dudley 1-7 0-0 2, Carroll 5-9 5-5 15, Davis 2-4 0-0 4, Dinwiddie 1-7 0-0 3, Napier 5-5 0-0 11. Totals 33-83 17-20 87.

CHARLOTTE (100)

Batum 2-3 0-0 5, M.Williams 2-10 2-2 6, Zeller 6-15 1-3 14, Walker 11-20 0-0 29, Lamb 8-17 2-2 19, Bridges 0-3 0-0 0, Kidd-Gilchrist 0-3 0-0 0, Hernangomez 1-5 1-2 3, Monk 2-8 0-0 5, D.Graham 0-2 0-0 0, Parker 9-14 1-1 19. Totals 41-100 7-10 100.

Brooklyn 17 25 23 22— 87
Charlotte 33 21 19 27—100

3-Point Goals_Brooklyn 4-27 (Russell 2-8, Napier 1-1, Dinwiddie 1-4, Harris 0-1, Carroll 0-3, Hollis-Jefferson 0-3, Kurucs 0-3, Dudley 0-4), Charlotte 11-33 (Walker 7-12, Batum 1-1, Zeller 1-1, Lamb 1-5, Monk 1-6, D.Graham 0-1, Parker 0-1, Bridges 0-2, M.Williams 0-4). Fouled Out_None. Rebounds_Brooklyn 48 (Davis 11), Charlotte 49 (Zeller 10). Assists_Brooklyn 15 (Dinwiddie 5), Charlotte 19 (Batum 5). Total Fouls_Brooklyn 20, Charlotte 22. Technicals_Charlotte coach Hornets (Defensive three second), Batum, M.Williams. A_19,411 (19,077).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Topics
Sports News

Top Stories

The Associated Press

Government Events

1|7 GEOINT Community Job Fair
1|7 NCSE 2019
1|8 Small Business Breakfast
See More Events
Post Your Event

Defense Photo of the Day

NY National Guard conducts 'ammo transport'

Today in History

1896: Utah becomes the 45th state in the Union