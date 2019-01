NFL Career Touchdown Leaders

By The Associated Press

Through 2018 Season 1. Jerry Rice 208 2. Emmitt Smith 175 3. LaDainian Tomlinson 162 4. Randy Moss 157 5. Terrell Owens 156 6. Marcus Allen 145 7. Marshall Faulk 136 8. Cris Carter 131 9. Marvin Harrison 128 10. Jim Brown 126 11. Walter Payton 125 12. x-Larry Fitzgerald 116 110Ariz 12. x-Antonio Gates 116 12. John Riggins 116 15. Lenny Moore 113 16. Shaun Alexander 112 16. x-Adrian Peterson 112 18. Tony Gonzalez 111 19. Barry Sanders 109 20. Tim Brown 105

x-active

