NFL Injury Report

By The Associated Press

Sunday

MIAMI DOLPHINS at BUFFALO BILLS — DOLPHINS: DNP: WR Danny Amendola (knee), DE Andre Branch (knee), S T.J. McDonald (ankle). LIMITED: S Walt Aikens (hand), LB Kiko Alonso (knee/hamstring), DE Ziggy Hood (hamstring), CB Xavien Howard (knee), QB Ryan Tannehill (right shoulder/ankle), T Laremy Tunsil (knee). FULL: CB Cornell Armstrong (ankle), LB Mike Hull (shoulder/knee), S Reshad Jones (shoulder), CB Bobby McCain (ankle). BILLS: DNP: LB Julian Stanford (ankle), WR Deonte Thompson (toe). LIMITED: CB Ryan Lewis (concussion). FULL: RB Chris Ivory (shoulder).

ATLANTA FALCONS at TAMPA BAY BUCCANEERS — FALCONS: DNP: RB Tevin Coleman (groin), WR Julio Jones (hip/ribs), C Wes Schweitzer (back). LIMITED: LB Deion Jones (foot), TE Logan Paulsen (knee/ankle). FULL: T Ty Sambrailo (foot). BUCCANEERS: DNP: WR DeSean Jackson (achilles), DE Carl Nassib (shoulder). LIMITED: T Demar Dotson (knee), DT Gerald McCoy (shoulder), DE Jason Pierre-Paul (knee/shoulder).

JACKSONVILLE JAGUARS at HOUSTON TEXANS — JAGUARS: DNP: CB A.J. Bouye (toe), K Josh Lambo (right groin), T Josh Wells (concussion). LIMITED: RB Leonard Fournette (ankle/foot), QB Cody Kessler (right shoulder). FULL: WR D.J. Chark (quadricep). TEXANS: LIMITED: WR Keke Coutee (hamstring), DE Christian Covington (knee), DT Brandon Dunn (ankle), S Andre Hal (ankle), WR DeAndre Hopkins (ankle), CB Kareem Jackson (knee), CB Johnathan Joseph (neck), LB Benardrick McKinney (foot), RB Lamar Miller (ankle), CB Mike Tyson (concussion), DE J.J. Watt (knee). FULL: WR DeAndre Carter (knee), LB Dylan Cole (wrist), G Zach Fulton (hand), G Senio Kelemete (elbow/rib), C Greg Mancz (knee), S Justin Reid (shoulder/wrist), QB Joe Webb (ankle).

DALLAS COWBOYS at N.Y. GIANTS — COWBOYS: DNP: CB Anthony Brown (back), DE Tyrone Crawford (neck), DL David Irving (ankle), G Zack Martin (knee). LIMITED: LB Sean Lee (hamstring). FULL: WR Tavon Austin (groin), OT Tyron Smith (neck). GIANTS: DNP: WR Odell Beckham Jr. (quad), DL Mario Edwards (calf), TE Rhett Ellison (concussion), LB Alec Ogletree (concussion), WR Russell Shepard (ankle). LIMITED: LB B.J. Goodson (foot), C Spencer Pulley (calf), WR Sterling Shepard (hip). FULL: DL Kerry Wynn (thumb).

DETROIT LIONS at GREEN BAY PACKERS — LIONS: DNP: DB Quandre Diggs (back), WR Kenny Golladay (chest), DT Damon Harrison Sr. (ankle), DT A’Shawn Robinson (knee), CB DeShawn Shead (knee), TE Luke Willson (concussion). LIMITED: CB Jamal Agnew (knee), RB LaGarrette Blount (knee). FULL: QB Matthew Stafford (back). PACKERS: DNP: WR Davante Adams (knee), CB Jaire Alexander (groin), OT David Bakhtiari (hip), DL Fadol Brown (toe), WR Randall Cobb (concussion), TE Jimmy Graham (knee/thumb), LB Clay Matthews (back), OT Jason Spriggs (concussion), WR Equanimeous St. Brown (concussion). LIMITED: S Kentrell Brice (ankle), OT Bryan Bulaga (knee), G Lucas Patrick (abdomen), G Lane Taylor (knee). FULL: WR Jake Kumerow (hand), QB Aaron Rodgers (knee/groin).

N.Y. JETS at NEW ENGLAND PATRIOTS — JETS: DNP: DB Mo Claiborne (shoulder/ankle), WR Quincy Enunwa (ankle), DB Trumaine Johnson (not injury related), WR Jermaine Kearse (Achilles), PK Jason Myers (left hip), DL Mike Pennel (tooth), LB Kevin Pierre-Louis (shoulder). LIMITED: LB Jordan Jenkins (ankle). FULL: WR Robby Anderson (ankle), OL Kelvin Beachum (knee), QB Sam Darnold (foot), OL Jonotthan Harrison (wrist), TE Jordan Leggett (knee), OL Spencer Long (back/knee/finger), DB Buster Skrine (shoulder). PATRIOTS: LIMITED: TE Jacob Hollister (hamstring), LB Brandon King (knee), WR Cordarrelle Patterson (knee).

CAROLINA PANTHERS at NEW ORLEANS SAINTS — PANTHERS: DNP: S Mike Adams (not injury related), LB Thomas Davis (not injury related), C Ryan Kalil (not injury related), RB Christian McCaffrey (not injury related), T Marshall Newhouse (hip), QB Cam Newton (right shoulder), DE Julius Peppers (not injury related), DT Kawann Short (calf), G Trai Turner (ankle). SAINTS: Practice not complete.

ARIZONA CARDINALS at SEATTLE SEAHAWKS — CARDINALS: Practice not complete. SEAHAWKS: Practice not complete.

L.A. CHARGERS at DENVER BRONCOS — CHARGERS — LIMITED: TE Sean Culkin (back), T Russell Okung (ankle). FULL: WR Keenan Allen (hip), RB Austin Ekeler (neck). BRONCOS: Practice not complete.

OAKLAND RAIDERS at KANSAS CITY CHIEFS — RAIDERS: Practice not complete. CHIEFS: DNP: WR Sammy Watkins (foot). LIMITED: LB Dee Ford (knee). FULL: S Eric Berry (heel), T Eric Fisher (toe), CB Kendall Fuller (thumb), WR Tyreek Hill (heel), C Mitch Morse (foot), T Mitchell Schwartz (knee), CB Charvarius Ward (quadricep), RB Spencer Ware (hamstring), RB Darrel Williams (hamstring).

SAN FRANCISCO 49ERS at L.A. RAMS — 49ERS: DNP: RB Matt Breida (ankle), WR Marquise Goodwin (calf), LB Mark Nzeocha (groin), WR Dante Pettis (knee), T Joe Staley (not injury related). LIMITED: TE Garrett Celek (concussion), C Weston Richburg (knee), LB Malcolm Smith (achilles), CB K’Waun Williams (knee). FULL: DE Arik Armstead (hand). RAMS: DNP: RB Todd Gurley (knee), S Lamarcus Joyner (ankle), LB Matt Longacre (illness). LIMITED: RB Justin Davis (shoulder).

PHILADELPHIA EAGLES at WASHINGTON REDSKINS — EAGLES: DNP: DE Michael Bennett (foot), S Corey Graham (illness), CB Sidney Jones (hamstring), T Jason Peters (quadricep), G Isaac Seumalo (pectoral), QB Carson Wentz (back). LIMITED: LB D.J. Alexander (hamstring), DT Fletcher Cox (hip), C Jason Kelce (knee), WR Mike Wallace (ankle). REDSKINS: DNP: LB Ryan Anderson (hamstring), WR Maurice Harris (concussion), DE Matt Ioannidis (hamstring), QB Colt McCoy (fibula), T Ty Nsekhe (knee), TE Jordan Reed (ankle/foot). LIMITED: G Tony Bergstrom (knee/ankle), WR Jamison Crowder (wrist), TE Vernon Davis (concussion), G Zac Kerin (knee), RB Adrian Peterson (shoulder), T Trent Williams (thumb/wrist). FULL: QB Josh Johnson (ankle).

CHICAGO BEARS at MINNESOTA VIKINGS — BEARS: Practice not complete. VIKINGS: DNP: RB C.J. Ham (elbow), DT Linval Joseph (knee), LB Eric Kendricks (hamstring), G Mike Remmers (back), CB Xavier Rhodes (groin), CB Marcus Sherels (foot). FULL: LB Anthony Barr (shoulder), TE David Morgan (knee).

CINCINNATI BENGALS at PITTSBURGH STEELERS — BENGALS: DNP: WR Tyler Boyd (knee), LB Vontaze Burfict (concussion), LB Jordan Evans (ankle), CB Dre Kirkpatrick (shoulder), CB Tony McRae (hamstring). FULL: CB Darqueze Dennard (wrist), DT Christian Ringo (knee), S Shawn Williams (pectoral). STEELERS: DNP: WR Antonio Brown (not injury related), S Sean Davis (quadricep), C Maurkice Pouncey (not injury related), QB Ben Roethlisberger (not injury related), LB Vince Williams (toe). FULL: RB James Conner (ankle).

CLEVELAND BROWNS at BALTIMORE RAVENS — BROWNS: DNP: DT Larry Ogunjobi (biceps), C J.C. Tretter (ankle), LB Tanner Vallejo (hamstring), CB Denzel Ward (concussion). LIMITED: TE David Njoku (knee), LB Xavier Woodson-Luster (neck). FULL: CB Juston Burris (shoulder), LB Jamie Collins (shoulder), CB Phillip Gaines (knee), CB Tavierre Thomas (abdomen). RAVENS: DNP: WR John Brown (hamstring), LB Terrell Suggs (hamstring), G Marshal Yanda (not injury related), CB Tavon Young (groin). LIMITED: LB Anthony Levine (toe/ankle). FULL: G Alex Lewis (shoulder).

INDIANAPOLIS COLTS at TENNESSEE TITANS — COLTS: DNP: LB Matthew Adams (groin), TE Eric Ebron (concussion/knee), S Clayton Geathers (knee), TE Ryan Hewitt (foot), WR T.Y. Hilton (ankle), WR Dontrelle Inman (shoulder), C Ryan Kelly (neck), CB Quincy Wilson (calf). LIMITED: WR Daurice Fountain (ankle), S Malik Hooker (hip), WR Zach Pascal (knee), DE Jabaal Sheard (teeth), LB Anthony Walker (shoulder). FULL: G Mark Glowinski (ankle). TITANS: DNP: QB Marcus Mariota (neck/foot), LB Brian Orakpo (elbow). LIMITED: WR Tajae Sharpe (ankle). FULL: LB Sharif Finch (shoulder).

