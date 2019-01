NFL Single Season-Top Rushers

By The Associated Press

Through 2018 Season Year G No Yards Eric Dickerson, LA Rams 1984 15 380 2,105 Adrian Peterson, Min 2012 16 348 2,097 Jamal Lewis, Bal 2003 16 387 2,066 Barry Sanders, Det 1997 16 335 2,053 Terrell Davis, Den 1998 16 392 2,008 Chris Johnson, Ten 2009 16 358 2,006 O.J. Simpson, Buf 1973 14 332 2,003 Earl Campbell, Hou 1980 16 373 1,934 Barry Sanders, Det 1994 16 331 1,883 Ahman Green, GB 2003 16 355 1,883 Shaun Alexander, Sea 2005 16 370 1,880 Jim Brown, Cle 1963 14 291 1,863 Tiki Barber, NYG 2005 16 357 1,860 Ricky Williams, Mia 2002 16 383 1,853 Walter Payton, Chi 1977 14 339 1,852 Jamal Anderson, Atl 1998 16 410 1,846 DeMarco Murray, Dal 2014 16 393 1,845 Eric Dickerson, LA Rams 1986 16 404 1,821 O.J. Simpson, Buf 1975 14 329 1,817 LaDainian Tomlinson, SD 2006 16 348 1,815 Eric Dickerson, LA Rams 1983 16 390 1,808

