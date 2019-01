By The Associated Press

Notable sports deaths in 2018:

___

Agent:

Dan Fegan, 56.

___

Auto Racing:

Henry Bock, 81; Jed Copham, 46; Dan Gurney, 86; Greg Hodnett, 49; Mari Hulman George, 83; James Hylton, 83; Jason Johnson, 41; David Pearson, 83; Doug Rose, 80; Jerry Sneva, 69.

___

Baseball:

Rudy Arias, 86; George H.W. Bush, 94; Jairo Capellan, 19; Marcos Carvajal, 34; Jose Castillo, 37; Ed Charles, 84; Tony Cloninger, 77; Billy Connors, 76; Aaron Cox, 24; Doc Edwards, 81; Sam Esposito, 81; Bill Fischer, 88; Tito Francona, 84; Oscar Gamble, 68; Augie Garrido, 79; Jack Hamilton, 79; Doug Harvey, 87; Ken Hofmann, 95; Wayne Huizenga, 80; Sachio Kinugasa, 71; Bruce Kison, 68; Norman Lyons, 73; Willie McCovey, 80; Wally Moon, 87; Jerry Moses, 71; Davey Nelson, 73; Billy O’Dell, 85; Rob Picciolo, 64; Dutch Rennert, 88; Red Schoendienst, 95; Lee Stange, 81; Rusty Staub, 73; Joan Steinbrenner, 83; Sammy Stewart, 63; Kevin Towers, 56; Luis Valbuena, 33; Don Welke, 75.

___

Basketball:

Richard Adelman, 44; Paul Allen, 65; Karim Sameh Azab, 22; Bob Bass, 89; Vincent Boyle, 87; Vic Bubas, 91; Rasual Butler, 38; Don Carter, 84; Len Chappell, 77; Daedra Charles-Furlow, 49; Saul Cohen, 96; Richard DeVos, 92; Anne Donovan, 56; Clare Droesch, 36; Hal Greer, 81; Tony Hanson, 63; Tyler Honeycutt, 27; Larry Hunter, 68; Rachelle Jones, 51; Barbara Kennedy-Dixon, 58; Johnny Kline, 86; Billy Knight, 39; Jack McKinney, 83; Willie Murrell, 78; Willie Naulls, 84; C.M. Newton, 88; Rene Portland, 65; Bob Prewitt, 93; Frank Ramsey, 86; Clifford Rozier, 45; Chameka Scott, 33; Wayde Sims, 20; Daryl Thomas, 52; Cliff Tucker, 29; Zeke Upshaw, 26; Jo Jo White, 71; Tex Winter, 96.

___

Boxing:

Karl Mildenberger, 80; Luis Rosa Jr. 26; Troy Waters, 53; Scott Westgarth, 31.

___

Canoeing:

Dennis Green, 87.

___

Climbing:

Jim Bridwell, 73; Charlotte Fox, 61; Tom Frost, 82; Jeff Lowe, 67.

___

College Administrators:

Jim Skaines, 87; Mike Slive, 77; Jim Tarman, 90.

___

Cycling:

Michael Goolaerts, 23; Mark Kristofferson, 49; Javier Otxoa, 43; Andy Rihs, 75.

___

Daredevil:

Kitty O’Neil, 72.

___

Darts:

Eric Bristow, 60.

___

Dog Show:

Uno, 13.

___

Dog Sled:

Dick Wilmarth, 75.

___

Equestrian:

Hans Guenther Winkler, 91.

___

Fashion:

Aldyr Schlee, 83.

___

Figure Skating:

Denis Ten, 25.

___

Football:

George Andrie, 78; Charles Arrobio, 73; Hal Bedsole; 77; Tom Benson, 90; Dick Bestwick, 88; Billy Brewer, 83; Bill Brown, 80; Leo Brown, 84; Willie Brown, 76; Earle Bruce, 87; Leo Cahill, 89; Billy Cannon, 80; Dennis Claridge, 76; Dwight Clark, 61; Turner Cockrell, 21; Carmen Cozza, 87; Ed Croke, 86; Lindon Crow, 85; Bennie Cunningham, 63; Jim Dickey, 84; Dorne Dibble, 88; Nick Drahos, 99; Mike Drass, 57; Kevin Ellison, 31; Keith Fahnhorst, 66; Bill Fralic, 56; C.J. Fuller, 22; John Gagliardi, 91; Jim Garrett, 87; Chris Gedney, 47; Carlos Gray, 25; Dee Hardison, 61; Tom Heckert, 51; Billy Henderson, 89; Tyler Hilinski, 21; Wes Hopkins, 57; Jim Houston, 80; David Humm, 65; Edwin Jackson, 26; Andy Johnson, 65; Ron Johnson, 71; Kenyatta Jones, 39; Billy Kinard, 84; Chuck Klausing, 92; Chuck Knox, 86; Walt Kowalczyk, 83; Mike Kudla, 34; Mike Labinjo, 38; Bill Mallory, 83; Greg Marx, 68; Don McAuliffe, 90; Tommy McDonald, 84; Edward McGinley III, 91; Bob McNair, 81; Jordan McNair, 19; Darius Minor, 18; Dick Modzelewski, 87; Paul Naumoff, 73; Blaine Padgett, 21; Jack Patera, 85; Michael Payton, 48; Bob Petrino Sr., 81; Bill Rademacher, 75; Burt Reynolds, 82; Gabe Rivera, 57; Isiah Robertson, 69; Larry Robinson, 76; Darryl Rogers, 83; Tim Rossovich, 72; Rod Rust, 90; Clyde Scott, 93; Jordan Scott, 31; Bob Seaman, 86; Alex Spanos, 95; Bob Spoo, 80; George Taliaferro, 91; Jim Taylor, 83; Wally Triplett, 92; Warner Smith, 44; Tony Sparano, 56; Tom Stephens, 82; Jim Stillwagon, 68; T. K. Wetherell, 72; Julius Whittier, 68.

___

Golf:

Celia Barquin Arozamena, 22; Don Cherry, 94; Doug Ford, 95; Hubert Green, 71; Jesse Haddock, 91; Mark Hayes, 69; Bruce Lietzke, 67; Jarrod Lyle, 36; Carol Mann, 77; Phil Rodgers, 80; Peter Thomson, 88.

___

Gymnastics:

Elena Shushunova, 49.

___

Hockey:

Tyler Bieber, 29; Logan Boulet, 21; Dayna Brons, 25; Mark Cross, 27; Glen Doerksen, 59; Clare Drake, 89; Ray Emery, 35; Dick Gamble, 89; Darcy Haugan, 42; Adam Herold, 16; Brody Hinz, 18; Bruce Hood, 81; Logan Hunter, 18; Jim Johannson, 53; Jaxon Joseph, 20; Larry Kwong, 94; Jacob Leicht, 19; Conner Lukan, 21; Ab McDonald, 82; Mick McGeough, 62; Johnny McKenzie, 80; Stan Mikita, 78; Bob Naegele Jr., 78; Elgar Petersen, 82; Clay Riddell, 81; Logan Schatz, 20; Sonia Scurfield, 89; Mike Shanahan, 78; Greg Terrion, 58; Evan Thomas, 18; Parker Tobin, 18; Bill Torrey, 83; Stephen Wack, 21; Charles Wang, 74; John Ziegler 84.

___

Horse Racing:

Odanis “Cuba” Acuna, 42; John Asher, 62; John Brunetti, 87; Cot Campbell, 91; Jose Flores, 56; Ronnie Franklin, 58; Shirley Day Smith, 99; Richard Violette Jr., 65; Manny Ycaza, 80.

___

Lacrosse:

Dick Edell, 74; Julia Sarcona, 21.

___

Media:

Dave Anderson, 89; Marcia Chambers, 78; Mitch Chortkoff, 78; Larry Cotlar, 66; Woody Durham, 76; Red Fisher, 91; Joe Gilmartin, 88; Hank Greenwald, 83; Tom Higgins, 80; Terry Hutchens, 60; Keith Jackson, 89; Lee Leonard, 89; Frank Litsky, 92; Patrick McManus, 84; Russell McPhedran, 82; Warren Miller, 93; Bill Nack, 77; Jim O’Connell, 64; Ernie Palladino, 63; Gil Santos, 78; John Ward, 88; Paul Zimmerman, 86.

___

Medicine:

Clive Bridgham, 67; Bernard John Mycoskie, 95.

___

Motorcycling:

Adam Lyon, 26; Dan Kneen, 30; Andreas Perez, 14.

___

Music:

John Amirante, 83.

___

Olympics:

Patrick Baumann, 51; Tessa Jowell, 70; Frank King, 81; Carla Marangoni, 102.

___

Rugby:

Tom Baty, 27; Mark Dombroski, 19; Thomas Howard, 26; Ian Williams, 27.

___

Sailing:

Tony Bullimore, 79; John Fisher, 47; Ian Kiernan, 78; Paul Charles Owens, 60; Robert Ralph Thomas, 70.

___

Skiing:

Gian Luca Barandun, 24; Bob Beattie, 85; Vibeke Skofterud, 38.

___

Soccer:

Jimmy Armfield, 82; Davide Astori, 31; Walter Bahr, 91; Goran Bunjevcevic, 45; Enrique Castro (Quini), 68; Samba Diop, 18; Peter Hill-Wood, 82; Rene Houseman, 64; Costakis Koutsokoumnis, 61; Henri Michel, 70; Liam Miller, 36; Emiliano Mondonico, 71; Abel Mwakilama, 18; Josep Lluis Nunez, 87; Cyrille Regis, 59; Julio Rocha, 67; Thomas Rodriguez, 18; Jlloyd Samuel, 37; Sigi Schmid, 65; Vichai Srivaddhanaprabha, 60; Azeglio Vicini, 84; Fadil Vokrri, 57; Ray Wilkins, 61; Ray Wilson, 83.

___

Speedskating:

Jeanne Ashworth, 80.

___

Sports Psychology:

Ken Ravizza, 70.

___

Tennis:

Maria Bueno, 78; Ken Flach, 54; Fred Kovaleski, 93; Todd Reid, 34.

___

Track & Field:

Horace Ashenfelter, 94; Bill Baillie, 84; Jarrod Bannister, 33; Roger Bannister, 88; Nicholas Bett, 28; Cliff Bourland, 97; Paul Koech, 49; Ken Foreman, 96; Diane Leather, 85; Sergei Litvinov, 60; Lauren McCluskey, 21; Dick Quax, 70; Mel Rosen, 90; Irena Szewinska, 72; Laszlo Tabori, 86.

___

Volleyball:

Bebeto de Freitas, 68; Vinicius Noronha da Silva, 26.

___

Wrestling:

Amateur — Francis Edelen, 21; Eli Stickley, 21. Pro — Jim “The Anvil” Neidhart, 63; Brian Christopher Lawler, 46; Josip Peruzovic (“Nikolai Volkoff”), 70; Bruno Sammartino, 82; “Luscious” Johnny Valiant, 71; Charles Williams (“Rockin’ Rebel”), 52.

