Pacers-Raptors, Box

By The Associated Press

INDIANA (96)

Bogdanovic 7-13 1-2 18, Young 4-9 2-3 11, Turner 3-6 3-3 10, Collison 3-9 1-1 7, Oladipo 9-19 2-3 20, McDermott 3-5 0-0 8, Sabonis 5-10 2-4 12, Joseph 2-4 0-0 5, Evans 2-5 0-0 5. Totals 38-80 11-16 96.

TORONTO (99)

Leonard 11-23 6-9 28, Siakam 6-10 5-6 17, Monroe 6-9 1-2 13, VanVleet 4-17 0-0 11, Green 2-8 2-2 7, Powell 1-4 0-0 2, Miles 1-3 0-0 2, Anunoby 3-7 0-0 8, Boucher 2-4 0-0 5, Wright 2-5 2-2 6, Brown 0-1 0-0 0, Richardson 0-2 0-0 0. Totals 38-93 16-21 99.

Indiana 34 24 27 11—96 Toronto 24 26 25 24—99

3-Point Goals_Indiana 9-20 (Bogdanovic 3-6, McDermott 2-3, Joseph 1-1, Evans 1-1, Turner 1-1, Young 1-3, Oladipo 0-2, Collison 0-3), Toronto 7-30 (VanVleet 3-11, Anunoby 2-2, Boucher 1-2, Green 1-6, Richardson 0-1, Wright 0-1, Powell 0-2, Miles 0-2, Leonard 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Indiana 49 (Turner 14), Toronto 43 (Leonard 10). Assists_Indiana 19 (Collison, Oladipo 4), Toronto 20 (Leonard 6). Total Fouls_Indiana 21, Toronto 19. A_19,800 (19,800).

