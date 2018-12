PGA Tour Champions Points Leaders

By The Associated Press

Final Rank Name Events Points 1. Bernhard Langer 24 2,525,404 2. Scott McCarron 26 2,256,618 3. Scott Parel 26 2,254,856 4. Vijay Singh 20 2,237,619 5. Miguel Angel Jiménez 21 2,038,918 6. Jerry Kelly 24 2,020,638 7. David Toms 22 1,832,372 8. Woody Austin 26 1,751,111 9. Tim Petrovic 23 1,742,048 10. Paul Broadhurst 24 1,546,192 11. Joe Durant 25 1,470,456 12. Paul Goydos 25 1,342,600 13. Kirk Triplett 22 1,297,059 14. Gene Sauers 25 1,247,920 15. Steve Stricker 7 1,196,235 16. Kenny Perry 18 1,174,140 17. Kevin Sutherland 24 1,159,489 18. Wes Short, Jr. 26 1,126,696 19. Tom Lehman 22 1,057,087 20. Brandt Jobe 20 1,046,113 21. Stephen Ames 25 1,025,176 22. Marco Dawson 24 1,011,217 23. Jeff Maggert 24 995,609 24. Duffy Waldorf 27 922,942 25. Glen Day 25 884,742 26. Kent Jones 21 833,124 27. Tom Pernice Jr. 26 830,555 28. Billy Andrade 24 826,893 29. Colin Montgomerie 25 815,595 30. Ken Tanigawa 22 815,367 31. Jay Haas 22 773,320 32. Lee Janzen 25 725,169 33. Scott Dunlap 25 723,791 34. Bart Bryant 16 711,774 35. Rocco Mediate 23 686,422 36. Billy Mayfair 24 680,505 37. Bob Estes 15 647,220 38. Jerry Smith 23 642,954 39. Mark Calcavecchia 25 637,877 40. Tom Gillis 8 620,660 41. Jesper Parnevik 24 614,633 42. David McKenzie 23 592,473 43. Doug Garwood 22 543,156 44. David Frost 25 523,597 45. Jeff Sluman 26 513,953 46. Tom Byrum 22 478,605 47. Fran Quinn 23 476,856 48. Michael Bradley 17 450,485 49. Steve Flesch 17 438,032 50. Tommy Tolles 21 421,492

