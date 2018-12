PNC Father-Son Challenge Scores

By The Associated Press

Sunday At The Ritz-Carlton GC Orlando, Fla. Purse: $1.085 million Yardage: 6,853; Par: 72 Final Davis Love III-Dru Love, $200,000 62-56—118 Stewart-Connor Cink, $62,417 61-60—121 John-Little John Daly, $62,417 59-62—121 Retief-Leo Goosen, $62,417 63-58—121 David-Carter Toms, $49,000 60-63—123 Jack-G.T.Nicklaus, $48,000 61-64—125 Lee-Connor Janzen, $46,500 62-64—126 Jerry-Wesley Pate, $46,500 63-63—126 Jim-Mike Furyk, $44,500 64-63—127 Matt-Peter Kuchar, $44,500 65-62—127 Vijay-Qass Singh, $44,500 64-63—127 Tom-David Kite, $43,250 65-63—128 Mark-Shaun O’Meara, $43,250 63-65—128 David-Brady Duval, $42,500 66-63—129 Darren-Tyrone Clarke, $42,000 67-64—131 Bernhard-Jackie Langer, $41,500 68-64—132 Nick-Matthew Faldo, $40,750 64-69—133 Lee-Daniel Trevino, $40,750 66-67—133 Greg Norman-Greg Norman Jr., $40,250 68-66—134 Nick-Greg Price, $40,000 67-69—136

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.