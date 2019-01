Rangers-Blues Sums

By The Associated Press

N.Y. Rangers 1 1 0—2 St. Louis 1 0 0—1

First Period_1, St. Louis, O’Reilly 15 (Perron), 10:08. 2, N.Y. Rangers, Zuccarello 4 (Kreider), 19:40 (pp). Penalties_Pietrangelo, STL, (high sticking), 3:50; Thomas, STL, (hooking), 11:16; McQuaid, NYR, (holding), 15:36; Sundqvist, STL, (tripping), 18:18.

Second Period_3, N.Y. Rangers, Nieves 2 (Strome, Shattenkirk), 3:11. Penalties_Kreider, NYR, (interference), 0:16; DeAngelo, NYR, (hooking), 6:40; Strome, NYR, (illegal equipment), 17:16.

Third Period_None. Penalties_None.

Shots on Goal_N.Y. Rangers 14-5-4_23. St. Louis 7-17-14_38.

Advertisement

Power-play opportunities_N.Y. Rangers 1 of 3; St. Louis 0 of 4.

Goalies_N.Y. Rangers, Lundqvist 11-9-7 (38 shots-37 saves). St. Louis, Allen 13-11-4 (23-21).

T_2:29.

Referees_Jon Mclsaac, Justin St Pierre. Linesmen_Ryan Gibbons, Tony Sericolo.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.