Tuesday, Dec. 4 NORTHEAST Connecticut

Mohawk Mountain — Reopen 12/8 1212 base Sat/Sun: 8:30a-4p Open Sat-Sun

Mt Southington — Reopen 12/8 1218 base Mon-Fri: 10a-10p Sat/Sun: 9a-10p

Big Squaw — Plan to Open 12/8

Bigrock Mountain — Wed Reopen 12/8 machine groomed 68 base 2 of 35 trails, 6% open, 1 of 3 lifts, Sat/Sun: 9a-4p Open Sat/Sun

Lost Valley — Plan to Open 12/14

Mt Abram — Plan to Open 12/15

Shawnee Peak — Wed Reopen 12/8 machine groomed 1822 base 11 of 42 trails 26% open, 3 of 6 lifts,

Sugarloaf — Wed 1:46 pm 1 new loose granular machine groomed 3137 base 17 of 162 trails 10% open, 928 acres, 5 of 13 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-3:50p Sat/Sun: 8:30a-3:50p

Sunday River — Wed 7:55 am machine groomed 2448 base 49 of 135 trails 36% open, 20 miles, 267 acres, 7 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 8a-3:30p

Titcomb Mountain — Plan to Open 12/8

Carters Bethel XC — Wed 9:35 am variable machine groomed 1824 base 10 of 22 trails 3 miles Mon-Fri: 9a-5p Sat/Sun: 9a-5p

Massachusetts

Berkshire East — Wed Reopen 12/8 836 base Sat/Sun: 9a-4p Open Sat/Sun

Bousquet — Plan to Open 12/15 Mon-Wed: 3p-9p Thu/Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p Sun:9a-4p Mar 31: Last day

Catamount — Plan to Open 12/8 Sat/Sun: 8:30a- 4p

Jiminy Peak — Reopen 12/7 machine groomed 1539 base Fri: 9a-10p Sat: 8:30a-10p Sun: 8:30a-4p Open Fri-Sun

Nashoba Valley — Wed Reopen 12/7 1020 base Fri: 12p-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-5p Open Fri-Sun

Otis Ridge — Plan to Open 12/8

Ski Butternut — Plan to Open 12/7

Ski Ward — Wed Reopen 12/6 variable 1224 base 1 of 9 trails 11% open, 1 of 4 lifts, Thu-Fri: 3p-9p Sat: 9a-9p Open Thu-Sat

Wachusett — Wed 8:02 am machine groomed 2347 base 11 of 27 trails 41% open, 4 of 8 lifts, sm Mon-Fri: 9a-8p Sat/Sun: 8a-8p

New Hampshire

Arrowhead — Plan to Open 12/15

Attitash — Plan to Open 12/8 Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Black Mountain — Reopen 12/8

Bretton Woods — Wed 9:15 am 1 new machine groomed 1832 base 20 of 97 trails, 21% open, 10 miles, 147 acres, 3 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Cannon Mountain — Wed 4:11 pm machine groomed 1018 base 45 of 97 trails 46% open, 85 acres, 4 of 11 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Cranmore — Wed Reopen 12/8 powder 1520 base Closed Sat/Sun 9a-4p

Crotched Mountain — Plan to Open 12/8 Mon-Fri: 9a-9p Sat: 9a-9pSun: 9a-5p

Dartmouth Skiway — Plan to Open 12/15

Gunstock — Wed 11:13 am machine groomed 1818 base 13 of 55 trails 24% open, 3 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

King Pine — Plan to Open 12/8 Mon/Wed-Thu: 9a-4p Tue/Fri: 9a-9p Sat: 8:30a-9p Sun: 8:30a-4p

Loon Mountain — Wed 3:12 pm 1 new machine groomed 1624 base 28 of 61 trails, 46% open, 11 miles, 144 acres, 2 of 10 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p

McIntyre Ski Area — Plan to Open 12/7

Mount Sunapee — Wed 6:59 am wet snow machine groomed 1218 base 22 of 66 trails 33% open, 91 acres, 2 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p

Pats Peak — Reopen 12/8 1032 base Sat/Sun: 9a-4p Open Sat/Sun

Ragged Mountain — Wed 5:50 am machine groomed 1218 base 8 of 57 trails 14% open, 2 of 6 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Waterville Valley — Wed 4:18 pm 4 new machine groomed 1224 base 32 of 60 trails, 49% open, 2 of 11 lifts, sm Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 8a-3:30p

Wildcat — Wed 12:19 pm frozen granular machine groomed 1216 base 46 of 48 trails 96% open, 16 miles, 223 acres, 3 of 5 lifts, sm Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Bretton Woods XC — Wed 7:25 am 1 new machine groomed 1218 base 57 of 50 trails, 21 miles Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Franconia XC — Wed 8:33 am hard packed machine groomed 39 base 9 of 21 trails 11 miles Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Great Glen Trails XC — Wed 7:23 am machine groomed 1020 base 32 of 36 trails, 12 miles Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Jackson XC — Wed 2:07 pm 68 base 15 of 59 trails, 7 miles

Mon-Fri: 8a-4:30p Sat/Sun: 8a-4:30p

Waterville Valley XC — Wed 2:01 pm variable 520 base Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

New Jersey

Mountain Creek — Plan to Open 12/15

New York

Belleayre — Wed 2:38 pm machine groomed 1224 base 11 of 51 trails 22% open, 2 miles, 4 of 8 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Gore Mountain — Wed 3:55 pm loose granular machine groomed 722 base 23 of 110 trails 31% open, 10 miles, 108 acres, 5 of 14 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-9p

Greek Peak — Reopen 12/8 machine groomed 214 base 16% open

Sat/Sun: 8:30a-4p Open Sat/Sun

Holiday Valley — Wed 3:32 pm 1 new machine groomed 518 base 7 of 60 trails 16% open, 12 miles, 45 acres, 3 of 13 lifts, Mon/Tue: 9a-9p Wed-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 8:30a-10p

HoliMont — Plan to Open 12/14

Hunter Mountain — Wed 12:00 pm packed powder machine groomed 1224 base 20 of 67 trails 30% open, 4 of 13 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Kissing Bridge — Reopen 12/7 machine groomed 1236 base 5% open

Mon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-4p

Maple Ski Ridge — Plan to Open 12/15

McCauley — Reopen 12/7 1228 base Mon Wed-Fri: 9a-4:15p Sat/Sun: 9a-4:15p Open Wed-Mon

Mount Peter — Plan to Open 12/15

Oak Mountain — Plan to Open 12/8 Fri: 12p-4p Sat/Sun: 9a-4p

Peek n Peak — Plan to Open 12/7

Plattekill — Plan to Open 12/8

Royal Mountain — Reopen 12/8 11 base 31% open

Sat/Sun: 9a-4p Open Sat/Sun

Snow Ridge — Plan to Open 12/7

Swain — Reopen 12/7 1818 base Fri: 1p-9p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

West Mountain — Plan to Open 12/15

Whiteface — Wed 12:35 pm 12 new loose granular machine groomed 921 base 24 of 86 trails, 28% open, 6 miles, 65 acres, 3 of 11 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Windham Mountain — Wed 2:56 pm loose granular machine groomed 1224 base 11 of 54 trails 20% open, 65 acres, 3 of 12 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p

Woods Valley — Reopen 12/7 1236 base Fri:10a-9p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

Cascade XC — Wed 7:14 am 2 new powder machine groomed 55 base 9 miles

Mon-Fri: 9a-5p Sat/Sun: 9a-5p

Garnet Hill Lodge XC — Wed 8:17 am frozen granular machine groomed 610 base 14 of 34 trails, 19 miles Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Lapland Lake XC — Wed 6:00 am frozen granular machine groomed 48 base 10 of 17 trails 10 miles Mon-Fri: 10a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

Olympic Sports Complex XC — Wed 9:23 am 2 new packed powder machine groomed 312 base 18 of 18 trails, 31 miles Sat/Sun: 9a-4:30p Open Fri/Sun

Osceola Tug Hill XC — Wed 11:15 am wet snow machine groomed 35 base 18 of 18 trails, 25 miles Mon-Fri: 10a-5p Sat/Sun: 10a-5p

Pineridge XC — Wed Plan to Open 12/10 powder machine groomed 38 base 9 of 19 trails, 7 miles Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Pennsylvania

Big Boulder — Wed Reopen 12/7 1224 base Fri: 10a-8p Sat/Sun: 10a-8p Open Fri-Sun

Blue Mountain — Wed Reopen 12/7 machine groomed 1224 base 11 of 39 trails, 28% open, 2 miles, 22 acres, 2 of 16 lifts, Fri: 8:30a-10p Sat/Sun: 8a-10p Open Fri/Sat

Camelback — Wed Reopen 12/7 variable 3648 base

Jack Frost — Reopen 12/7 Sat/Sun: 10a-8p

Montage Mountain — Wed Reopen 12/8 variable 11 base Sat/Sun: 9a-5p Open Sat/Sun

Mount Pleasant — Plan to Open 12/14

Seven Springs — Wed Reopen 12/7 2436 base Fri: 12p-9p Sat: 9a-9p Sun 9a-5p Open Fri-Sun

Shawnee Mountain — Wed Reopen 12/8 1824 base Sat/Sun: 9a-5p Open Sat/Sun

Ski Big Bear — Plan to Open 12/8

Ski Sawmill — Wed Reopen 12/8 machine groomed 1224 base Sat/Sun: 9a-4p Open Sat/Sun

Tussey Mountain — Reopen 12/8 Sat/Sun: 9a-5p Open Sat/Sun

Whitetail — Plan to Open 12/15

Rhode Island

Yawgoo Valley — Plan to Open 12/8

Vermont

Bolton Valley — Reopen 12/8 23 new 824 base Sat/Sun: 9a-4p Open Sat/Sun

Bromley Mountain — Reopen 12/7 2040 base Mon-Fri: 9a-4p Sat-Sun: 8:30a-4p

Burke Mountain — Wed 6:42 am loose granular machine groomed 824 base 43 of 50 trails 86% open, 18 miles, 147 acres, 1 of 4 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Jay Peak — Wed 6:54 am 35 new powder machine groomed 2644 base 72 of 81 trails, 88% open, 3 of 9 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Killington — Wed 4:25 pm machine groomed 2024 base 47 of 155 trails 30% open, 25 miles, 210 acres, 7 of 22 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p

Mad River Glen — Reopen 12/5 13 new 824 base Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-3:30p

Magic Mountain — Wed Reopen 12/8 wet snow 1030 base Thu-Fri 9a-3:30p Sat: 8:30a-4p Sun: 9a-3:30p Open Thu-Sun

Middlebury Snow Bowl — Wed 10:06 am packed powder machine groomed 420 base 2 of 17 trails, 12% open, 1 of 4 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Mount Snow — Wed 6:42 am 1824 base 51 of 86 trails 59% open, 25 miles, 461 acres, 5 of 20 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p

Okemo Mountain — Wed 7:04 am machine groomed 2632 base 50 of 121 trails 41% open, 18 miles, 268 acres, 4 of 20 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p

Pico — Plan to Open 12/15

Smugglers Notch — Wed 4:21 pm 7 new variable machine groomed 1448 base 32 of 78 trails, 41% open, 140 acres, 2 of 8 lifts, sm Mon-Fri: 8:30p-4p Sat/Sun: 8a-4p

Stowe — Wed 9:02 am 4 new machine groomed 2437 base 70 of 116 trails 60% open, 22 miles, 290 acres, 4 of 13 lifts, Mon-Fri: 8a-4p Sat/Sun: 7:30a-4p

Stratton Mountain — Wed 6:37 am 1 new machine groomed 2424 base 37 of 99 trails, 37% open, 12 miles, 194 acres, 5 of 11 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Sugarbush — Wed 6:37 am 1 new frozen granular machine groomed 1230 base 32 of 111 trails 29% open, 15 miles, 135 acres, 3 of 16 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p

Suicide Six — Plan to Open 12/15

Blueberry Lake XC — Wed 8:27 am machine groomed 812 base 11 of 11 trails 21 miles Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

Craftsbury Outdoor Center XC — Wed No Recent Information machine groomed 5 – 20 base Mon-Fri: 8:30a-5p Sat/Sun: 8:30a-5p

Sleepy Hollow Inn XC — Wed No Recent Information machine groomed 57 base 1 miles Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

Strafford Nordic — Wed No Recent Information machine groomed 610 base Sat/Sun: 9a-4p

Trapp Family Lodge XC — Wed No Recent Information machine groomed 1525 base 29 of 28 trails Mon-Fri: 8a-5p Sat/Sun: 8a-5p

Woodstock XC — Wed 8:39 am frozen granular machine groomed 410 base 8 of 27 trails 11 miles Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

SOUTHEAST North Carolina

Appalachian Ski — Wed 9:00 am wet granular machine groomed 2044 base 9 of 12 trails 75% open, 5 of 6 lifts, Mon-Thu: 9a-10p Fri: 9a-12a Sat:9a-12a Sun: 9a-10p Dec 24: 9a-5p Dec 25: 1p-10p

Beech Mountain — Wed 7:17 am frozen granular 1426 base 5 of 16 trails 31% open, 3 of 7 lifts, sm Mon-Fri: 9a-5p Sat/Sun: 9a-5p

Cataloochee — Wed 9:40 am machine groomed 1638 base 6 of 18 trails 33% open, 3 of 5 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 8:30a-4:30p

Sapphire Valley — Plan to Open 12/15 Sat/Sun: 9a-8p

Sugar Mountain — Wed 4:41 am packed powder machine groomed 1848 base 7 of 21 trails 35% open, 3 of 7 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4:30p, 6p-10p Sat/Sun: 9a-4:30p 6p-10p

Wolf Ridge — Plan to Open 12/8

Virginia

Bryce Resort — Wed Reopen 12/8 variable 11 base Sat/Sun: 10a-4p Open Sat/Sun

Massanutten — Plan to Open 12/8 sm Sat/Sun: 9a-5p

The Homestead — Plan to Open 12/15

Wintergreen — Plan to Open 12/14 Mon: 9a-5pTue-Thu: 9a-8pFri: 9a-9p Sat: 9a-9pSun: 9a-5p

West Virginia

Canaan Valley — Plan to Open 12/15 Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

Snowshoe Mountain — Wed 1:33 pm machine groomed 4444 base 20 of 60 trails 33% open, 75 acres, 5 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p

Timberline Four Seasons — Plan to Open 12/7 Thu: 9a-4:30p Fri: 9a-9p Sat: 8a-9p Sun: 8a-4:30p Christmas week hours: 8a-9p

Winterplace — Plan to Open 12/14

White Grass XC — Wed No Recent Information powder machine groomed 12 base 18 of 45 trails, 22 miles Mon-Fri: 9a-6p Sat/Sun: 8a-6p

MIDWEST Illinois

Chestnut Mountain — Wed Reopen 12/7 machine groomed 1224 base 12 of 22 trails, 55% open, 3 of 9 lifts, Mon-Thu: 9a-4p Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p Sun 9a-4p Mon-Thu: 4p-9pFri: 4p-10p Sat: 10a-9pSun: 10a-7p

Snowstar Winter Park — Plan to Open 12/7 Mon-Thu: 9a-8pFri: 9a-9p Sat: 9a-9pSun: 9a-8p 12/24: 9a-2:30p

Villa Olivia — Plan to Open 12/14

Iowa

Mt Crescent — Plan to Open 12/8

Seven Oaks — Wed 3:22 pm machine groomed 1218 base 11 of 11 trails 100% open, 3 of 4 lifts, sm Wed-Fri: 4p-9p Sat: 10a-9p Sun: 11a-8p Open Wed-Sun

Sundown Mountain — Reopen 12/7 1542 base Tue-Fri: 10a-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-8p Open Tue-Sun

Michigan

Alpine Valley — Wed 12:20 pm 1012 base 4 of 25 trails 16% open, 3 of 14 lifts, Mon-Thu: 3p-10p Fri: 10a-10p Sat/Sun: 9a-9p

Big Powderhorn — Plan to Open 12/15

Big Snow Resort — Wed Reopen 12/7 machine groomed 1212 base Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

Bittersweet — Wed 9:27 am machine groomed 1212 base 5 of 20 trails 25% open, 4 of 12 lifts, sm Mon-Thu: 3p-10p Fri: 10a-10:30p Sat: 9a-10:30p Sun: 9a-9p

Boyne Highlands — Wed Reopen 12/7 variable machine groomed 1020 base Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p Open Fri-Sun

Boyne Mountain — Wed Reopen 12/7 1012 base Thu/Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p Open Thu-Sun

Caberfae Peaks — Wed Reopen 12/8 machine groomed 1650 base 17 of 34 trails, 50% open, 4 of 5 lifts, Sat/Sun: 10a-5p Open Sat/Sun

Crystal Mountain — Wed Reopen 12/8 2448 base

Marquette — Plan to Open 12/8

Mont Ripley — Reopen 12/7

Mt Holly — Wed 7:53 am machine groomed 1216 base 13 of 19 trails, 68% open 7 of 14 lifts, Mon-Fri: 10a-10p Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p

Nubs Nob — Wed Reopen 12/7 machine groomed 2354 base 30 of 53 trails 57% open, 5 of 10 lifts, sm Sat/Sun: 9a-4:30p Open Sat/Sun

Pine Knob — Wed 12:23 pm variable 1024 base 16 of 17 trails 94% open, 12 of 12 lifts, sm Mon/Wed-Fri: 10a-10p Tue: 3p-10p Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p

Pine Mountain — Plan to Open 12/7

Shanty Creek — Wed Reopen 12/8 machine groomed 1348 base Sat/Sun: 9a-4:30p Open Sat/Sun

Ski Brule — Wed 9:39 am machine groomed 4248 base 11 of 17 trails 65% open, 1 of 12 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Snow Snake — Reopen 12/8

Treetops — Plan to Open 12/7 Mon: 9a-6pThu: 4p-8pFri: 9a-9p Sat/Sun: 10a-6p Sat/Sun: After 12/16/18: 10a-8pChristmas open: 2p-8p

Minnesota

Afton Alps — Wed 9:23 am machine groomed 636 base 21 of 50 trails 42% open, 7 of 22 lifts, sm Mon-Fri: 9:30a-9:30p Sat/Sun: 9:30a-9:30p

Andes Tower Hills — Wed Reopen 12/6 1020 base Thu/Fri: 4p-10p Sat/Sun: 10a-10a Open Thu-Sun

Buck Hill — Wed 5:33 am machine groomed 648 base 15 of 16 trails, 94% open 8 of 8 lifts, Mon-Thu: 10a-9p Fri: 10a-10p Sat/Sun: 9a-10p

Buena Vista — Wed Reopen 12/8 variable 1010 base 2 of 18 trails 11% open, 1 of 6 lifts, Sat/Sun: 10a-4p Open Sat/Sun

Giants Ridge — Wed Reopen 12/7 1824 base Fri: 9a-4p Sat: 9a-4p Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

Hyland Hills Ski Area — Wed 5:37 am variable 1212 base 14 of 14 trails, 100% open, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9:30a-9p Sat/Sun: 9a-9p

Lutsen Mountains — Wed Reopen 12/7 1824 base Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

Mount Kato — Wed Reopen 12/6 machine groomed 3636 base 9 of 19 trails 47% open, 4 of 11 lifts, Mon/Tue/Thu: 9:30a-9p Fri: 9:30a-10p Sat: 9:30a-10p Sun: 9:30a-9p Open Thu-Tue

Powder Ridge — Wed 5:44 am machine groomed 1020 base 4 of 15 trails 27% open, 2 of 8 lifts, Mon-Thu: 3:30p-9p Fri: 10a-10p Sat/Sun: 9:30a-9p

Spirit Mountain — Wed Reopen 12/7 3040 base sm Fri: 12p-8p Sat/Sun: 10a-6p Open Fri-Sun

Welch Village — Wed 5:47 am machine groomed 2060 base 20 of 60 trails 33% open, 4 of 10 lifts, sm Mon-Wed: 3p-9p Thu-Fri: 10a-9p Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p

Wild Mountain — Wed 8:31 am machine groomed 1860 base 21 of 26 trails 81% open, 6 of 8 lifts, Mon-Wed 3p-9p Thur 12p-9p Fri: 10a-1a Sat: 9:30a-10p Sun: 9:30a-9p

Missouri

Hidden Valley — Plan to Open 12/15 Mon-Thu: 1p-9:30pFri: 1p-10p Sat: 9a-10pSun: 9a-8p

North Dakota

Huff Hills — Wed Reopen 12/8 machine groomed 2633 base 3 of 16 trails 19% open, 2 of 4 lifts, Sat/Sun: 10a-5p Open Sat/Sun

Ohio

Alpine Valley — Plan to Open 12/8

South Dakota

Terry Peak — Plan to Open 12/7

Wisconsin

Alpine Valley — Wed 7:58 am machine groomed 1717 base 21 of 21 trails 100% open, 7 of 11 lifts, Mon-Thu: 2p-10p Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p

Bruce Mound — Plan to Open 12/15

Cascade Mountain — Wed 8:09 am machine groomed 1836 base 27 of 45 trails 60% open, 4 of 12 lifts, sm Mon-Thus: 10a-9p Fri: 9a-10p Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p

Christie Mountain — Wed Reopen 12/7 1638 base Fri: 5a-10p Sat: 10a-10p Sun: 10a-6p Open Fri-Sun

Devils Head — Wed Reopen 12/6 1232 base Thu: 4p-10p Fri: 10a-10p Sat: 9a-10p Sun: 9a-6p Open Thu-Sun

Granite Peak — Wed 5:50 am 4 new powder machine groomed 2442 base 35 of 78 trails, 45% open, 96 acres, 3 of 7 lifts, sm Mon-Thu: 10a-9p Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p

Little Switzerland — Wed 3:05 pm machine groomed 2030 base 18 of 18 trails 100% open, 50 acres, 6 of 8 lifts, Mon-Thu: 4p-9:30p Fri: 10a-9:30p Sat:10a-9:30p Sun:10a-8:30p

Mountain Top at Grand Geneva — Plan to Open 12/15

Mt LaCrosse — Wed Reopen 12/6 variable 1224 base Thu/Fri: 4p-9p Sat/Sun: 9a-4p Open Thu-Sun

Nordic Mountain — Reopen 12/7 1224 base Fri: 10a-10p Sat:10a-10p Sun: 10a-8p Open Fri-Sun

Rock Snow Park — Reopen 12/7 1224 base Open Fri-Sun

Sunburst — Wed 10:28 am variable 2436 base 5 of 12 trails, 42% open 5 of 9 lifts, Mon/Wed/Fri: 9:30a-9:30p Tue/Thu: 4p-9:30p Sat/Sun: 9:30a-9:30p

Trollhaugen — Wed 10:37 am machine groomed 1272 base 16 of 24 trails 67% open, 6 of 9 lifts, sm Mon-Thu: 9:30a-9p Fri: 9:30a-3a Sat 9:30a-10p Sun: 9:30-8p

Tyrol Basin — Wed 4:09 pm variable 1228 base 7 of 18 trails 39% open, 2 of 5 lifts, Tue/Wed: 4p-9p Fri: 4p-9p Sat/Sun: 9a-5p Open Tue/Wed, Fri-Sun

Whitecap Mountain — Plan to Open 12/8

Wilmot Mountain — Wed 12:22 pm machine groomed 1024 base 11 of 23 trails 48% open, 50 acres, 3 of 12 lifts, Mon-Fri: 3p-10p Sat/Sun: 9a-10p

ROCKIES Colorado

Arapahoe Basin — Wed 5:23 am powder machine groomed 3636 base 78 of 145 trails 54% open, 768 acres, 6 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30-4p

Aspen Highlands — Wed 4:53 am 4 new powder 2842 base 73 of 122 trails, 60% open, 685 acres, 3 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Aspen Mountain — Wed 4:52 am 5 new powder machine groomed 2328 base 50 of 76 trails, 66% open, 510 acres, 5 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Beaver Creek — Wed 6:46 am 4 new powder machine groomed 3131 base 48 of 150 trails, 40% open, 740 acres, 8 of 25 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Breckenridge — Wed 6:50 am 2 new packed powder machine groomed 3939 base 94 of 187 trails, 63% open, 1823 acres, 16 of 35 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Buttermilk — Plan to Open 12/8

Cooper — Reopen 12/8 3 new Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Copper Mountain — Wed 5:18 am 1 new packed powder 3030 base 79 of 158 trails, 50% open, 14 of 23 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Crested Butte — Wed 7:49 am 2 new packed powder machine groomed 3333 base 51 of 121 trails, 42% open, 330 acres, 6 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Echo Mountain — Wed 9:26 am machine groomed 624 base 2 of 8 trails 25% open, 2 of 3 lifts, sm Tue-Fri: 11a-9p Sat: 9a-9p Sun: 9a-5p Open Tue-Sun

Eldora — Wed 5:48 am 1 new powder machine groomed 2525 base 42 of 65 trails 65% open, 210 acres, 10 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Keystone — Wed 6:54 am 1 new packed powder machine groomed 2929 base 70 of 128 trails 44% open, 1721 acres, 13 of 20 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Loveland — Wed 4:50 am 2 new powder machine groomed 3737 base 39 of 94 trails 41% open, 489 acres, 6 of 10 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Monarch — Wed 5:53 am 2 new powder machine groomed 3232 base 54 of 64 trails 84% open, 675 acres, 5 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Powderhorn — Plan to Open 12/13 Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Purgatory — Wed 4:53 am packed powder machine groomed 2632 base 17 of 101 trails 17% open, 272 acres, 6 of 12 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Ski Granby Ranch — Plan to Open 12/14

Snowmass — Wed 4:51 am 6 new powder 2639 base 43 of 93 trails 46% open, 1101 acres, 11 of 20 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-4p

Steamboat — Wed 5:13 am 7 new powder machine groomed 3850 base 107 of 165 trails 60% open, 1796 acres, 10 of 18 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Sunlight — Wed 5:04 am 3 new powder machine groomed 1422 base 32 of 67 trails 48% open, 2 of 3 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Telluride — Wed 4:37 am 2 new powder machine groomed 3737 base 21 of 148 trails 14% open, 224 acres, 7 of 17 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Vail — Wed 6:41 am 5 new powder machine groomed 4040 base 177 of 195 trails 93% open, 4924 acres, 21 of 31 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Winter Park — Wed 5:51 am 6 new powder machine groomed 3638 base 82 of 168 trails, 49% open, 698 acres, 13 of 24 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Wolf Creek — Wed 7:51 am 2 new powder machine groomed 4146 base 120 of 120 trails, 100% open, 42 miles, 1600 acres, 8 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Montana

Big Sky — Wed 8:21 am 3 new packed powder machine groomed 2538 base 110 of 300 trails 37% open, 2436 acres, 10 of 24 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Bridger Bowl — Wed 4:53 am packed powder machine groomed 3737 base 75 of 75 trails 100% open, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Discovery — Wed Reopen 12/8 machine groomed 1230 base Sat/Sun: 9:30a-4p Open Sat/Sun

Great Divide — Wed Reopen 12/7 1518 base Fri: 9:30a-9p Sat/Sun: 9:30a-4p Open Fri-Sun

Lost Trail — Wed Reopen 12/6 packed powder 1517 base Thu/Fri: 9:30a-4:30p Sat/Sun: 9:30a-4:30p Open Thu-Sun

Maverick — Plan to Open 12/15

Montana Snowbowl — Reopen 12/7 Sun: 9:30a-4p

Red Lodge — Wed 5:24 am variable machine groomed 2731 base 50 of 70 trails 71% open, 5 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Showdown — Plan to Open 12/14 Mon-Fri: 930a-4p Sat/Sun: 9:30a-4p

Whitefish — Plan to Open 12/6

New Mexico

Angel Fire — Wed 5:33 am variable 1020 base Mon-Thu: 9a-4p Fri: 9a-8p Sat: 9a-8p Sun: 9a-4p

Pajarito — Plan to Open 12/21 sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Red River — Wed Reopen 12/7 2424 base Fri:9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

Sandia Peak — Plan to Open 12/22 Mon-Fri: 9a-4p Beginning 1/7: Open Sat/Sun: 9a-4p

Sipapu — Wed 5:58 am machine groomed 1418 base 10 of 43 trails, 23% open 4 of 6 lifts, Mon-Fri 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Ski Apache — Plan to Open 12/7

Ski Santa Fe — Wed 4:08 pm variable machine groomed 2727 base 71 of 83 trails 86% open, 7 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Taos — Wed 5:07 am machine groomed 2934 base 13 of 110 trails, 12% open 5 of 15 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Utah

Alta — Wed 6:03 am 5 new powder machine groomed 5757 base 50 of 116 trails 43% open, 5 of 6 lifts, Mon-Fri: 9:15a-4:30p Sat/Sun: 915a-4:30p

Beaver Mountain — Plan to Open 12/12

Brian Head — Wed 6:04 am packed powder machine groomed 3737 base 11 of 71 trails 15% open, 5 of 10 lifts, Mon-Fri: 10a-4p Sat/Sun: 9:30a-4:30p

Brighton — Wed 6:05 am 3 new powder machine groomed 5858 base 32 of 66 trails 48% open, 4 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Cherry Peak — Plan to Open 12/9

Deer Valley — Plan to Open 12/8 1 new Mon-Fri: 9a-4:15p Sat/Sun: 9a-4:15p

Eagle Point — Plan to Open 12/21

Nordic Valley — Plan to Open 12/5

Park City — Wed 6:40 am packed powder machine groomed 2727 base 86 of 341 trails 25% open, 1868 acres, 19 of 41 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Powder Mountain — Wed 6:07 am packed powder 3939 base 17 of 144 trails 12% open, 2 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p

Snowbasin — Wed 6:10 am 5 new powder machine groomed 4747 base 37 of 104 trails 36% open, 1000 acres, 5 of 11 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Snowbird — Wed 6:10 am 7 new powder machine groomed 5757 base 21 of 169 trails 12% open, 5 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Solitude — Wed 5:58 am packed powder machine groomed 5050 base 29 of 80 trails, 36% open 5 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Sundance — Plan to Open 12/7

Wyoming

Grand Targhee — Wed 9:02 am 7 new machine groomed 5465 base 95 of 95 trails, 100% open, 45 miles, 2000 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Hogadon — Plan to Open 12/8

Jackson Hole — Wed 7:07 am 2 new packed powder machine groomed 2345 base 42 of 133 trails, 32% open, 7 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Sleeping Giant — Plan to Open 12/14

Snow King — Wed 1:49 pm machine groomed 2525 base 11 of 32 trails 34% open, 1 of 4 lifts, Mon-Fri: 10a-7p Sat: 9a-7p Sun: 9a-4p

Snowy Range — Wed 5:06 am 1 new packed powder machine groomed 3030 base 18 of 33 trails 55% open, 4 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

White Pine — Wed Reopen 12/7 powder 1515 base 100% open 2 of 2 lifts, Fri, Mon: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Mon

Grand Targhee XC — Wed 8:09 am machine groomed 5155 base 5 of 5 trails

Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

