Thunder-Pelicans, Box

George 9-17 4-4 25, Grant 3-8 0-0 7, Adams 7-9 6-10 20, Westbrook 8-16 2-5 20, Ferguson 2-4 0-0 6, Patterson 1-4 1-2 3, Noel 1-3 2-4 4, Schroder 9-18 2-2 24, Abrines 2-6 0-0 5, H.Diallo 0-2 0-0 0. Totals 42-87 17-27 114.
Hill 2-7 4-4 8, A.Davis 16-32 11-11 44, Randle 9-16 4-8 22, Frazier 3-9 0-0 6, Holiday 8-21 3-4 20, Miller 4-6 1-1 10, C.Diallo 0-1 0-0 0, Harrison 0-0 0-0 0, Jackson 3-5 1-2 8. Totals 45-97 24-30 118.
|Oklahoma City
|28
|28
|28
|30—114
|New Orleans
|25
|32
|32
|29—118
3-Point Goals_Oklahoma City 13-43 (Schroder 4-11, George 3-7, Ferguson 2-4, Westbrook 2-7, Grant 1-5, Abrines 1-5, H.Diallo 0-1, Patterson 0-3), New Orleans 4-18 (Jackson 1-1, Miller 1-2, A.Davis 1-3, Holiday 1-6, Hill 0-2, Frazier 0-2, Randle 0-2). Fouled Out_None. Rebounds_Oklahoma City 39 (George 11), New Orleans 56 (A.Davis 18). Assists_Oklahoma City 23 (Westbrook 7), New Orleans 29 (Holiday 10). Total Fouls_Oklahoma City 27, New Orleans 27. Technicals_Westbrook. A_14,450 (16,867).
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