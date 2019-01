Thunder-Rockets, Box

By The Associated Press

OKLAHOMA CITY (109)

George 10-25 4-4 28, Grant 7-13 0-0 15, Adams 8-11 1-2 17, Westbrook 6-20 7-10 21, Ferguson 3-9 0-0 8, Nader 0-3 0-0 0, Patterson 0-2 2-2 2, Noel 1-1 0-1 2, Schroder 5-11 0-0 10, Diallo 3-3 0-2 6. Totals 43-98 14-21 109.

HOUSTON (113)

House Jr. 3-6 1-1 9, Tucker 5-8 0-2 11, Capela 8-15 0-1 16, Harden 15-35 6-7 41, Gordon 7-18 0-0 17, Nene 1-1 0-0 2, Rivers 3-6 2-4 10, Green 2-8 2-2 7. Totals 44-97 11-17 113.

Oklahoma City 22 38 28 21—109 Houston 22 30 34 27—113

3-Point Goals_Oklahoma City 9-30 (George 4-9, Ferguson 2-6, Westbrook 2-6, Grant 1-3, Patterson 0-1, Nader 0-2, Schroder 0-3), Houston 14-44 (Harden 5-16, Gordon 3-11, Rivers 2-3, House Jr. 2-4, Tucker 1-3, Green 1-7). Fouled Out_None. Rebounds_Oklahoma City 52 (George 14), Houston 54 (Capela 23). Assists_Oklahoma City 23 (Westbrook 9), Houston 18 (Harden 7). Total Fouls_Oklahoma City 22, Houston 25. Technicals_Westbrook. A_18,055 (18,500).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.