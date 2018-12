Timbers-Atlanta United, Sums

By The Associated Press

Portland 0 0—0 Atlanta 1 1—2

First half_1, Atlanta, Martinez, 35, 39th minute.

Second half_2, Atlanta, Escobar, 3 (Martinez), 54th.

Goalies_Portland, Jeff Attinella, Steve Clark; Atlanta, Brad Guzan, Alec Kann.

Yellow Cards_Atlanta, McCann, 90th. Portland, Chara, 80th.

Referee_Alan Kelly. Assistant Referees_Ian Anderson; Eric Weisbrod; Christopher Penso. 4th Official_Nima Saghafi.

A_73,019.

___

Lineups

Atlanta_Brad Guzan; Franco Escobar, Leandro Gonzalez Pirez, Jeff Larentowicz, Michael Parkhurst; Miguel Almiron (Ezequiel Barco, 90th), Greg Garza (Chris McCann, 90th), Julian Gressel, Eric Remedi; Josef Martinez (Hector Villalba, 76th), Darlington Nagbe.

Portland_Jeff Attinella; Larrys Mabiala, Liam Ridgewell, Zarek Valentin, Jorge Villafana; Sebastian Blanco, Diego Chara, David Guzman (Alvas Powell, 82nd), Diego Valeri; Jeremy Ebobisse (Lucas Melano, 59th), Andy Polo (Dairon Asprilla, 68th).

