Wednesday, Dec. 5 EAST

Army 62, Fairleigh Dickinson 40

CCSU 60, Albany (NY) 53

Cal St.-Fullerton 61, Columbia 58

Colgate 61, Mass.-Lowell 52

Dartmouth 64, Boston U. 44

Duquesne 64, Penn St. 58

Florida Gulf Coast 83, St. Francis (Pa.) 69

Holy Cross 72, Hofstra 66

Niagara 79, Binghamton 72

Northeastern 59, Fairfield 50

Penn 65, La Salle 34

Pittsburgh 65, Fordham 62

Syracuse 96, Md.-Eastern Shore 51

SOUTH

Campbell 65, William Peace 36

Clemson 83, High Point 64

Coastal Carolina 128, Meredith 39

E. Kentucky 90, Kentucky Christian 35

Elon 73, Davidson 72

Florida 64, Bethune-Cookman 53

Florida St. 57, Mercer 56

Georgia Tech 69, Alabama St. 42

NC State 83, Hampton 51

North Carolina 82, UNC-Wilmington 55

South Alabama 72, Alabama 67

South Carolina 80, Appalachian St. 50

Tennessee 65, Stetson 55

UAB 66, Samford 41

Virginia 57, American U. 54

Wake Forest 69, Charlotte 43

William & Mary 65, Richmond 55

MIDWEST

Akron 67, St. Bonaventure 58

Creighton 66, Nebraska-Omaha 51

DePaul 76, Northwestern 60

E. Michigan 60, Detroit 53

Ill.-Chicago 62, Evansville 54

Illinois 75, Indiana St. 57

Indiana 66, Butler 46

Iowa 73, Iowa St. 70

Kansas St. 73, Lamar 55

Miami (Ohio) 78, Cincinnati 65

Michigan St. 102, Oakland 58

Minnesota 75, Incarnate Word 39

Nebraska 58, Kansas 52

Ohio 80, Purdue 73

Toledo 65, Cleveland St. 60

SOUTHWEST

North Texas 100, Houston Baptist 75

Utah St. 62, UTSA 56

FAR WEST

Arizona 100, Montana 51

Colorado St. 65, N. Arizona 54

