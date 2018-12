By The Associated Press

Sunday, Dec. 9 EAST

Dartmouth 59, Fairfield 46

Florida St. 57, St. John’s 53

Hartford 67, Bryant 57

Hofstra 45, UMBC 42

Advertisement

La Salle 62, Norfolk St. 52

Minnesota 77, Boston College 69

NJIT 72, LIU Brooklyn 51

New Hampshire 74, Holy Cross 62

Penn St. 80, St. Bonaventure 65

Villanova 76, Temple 68

Wright St. 60, Manhattan 44

SOUTH

Austin Peay 75, Alabama A&M 58

Bethune-Cookman 74, Flagler 59

Florida 62, Florida A&M 38

George Mason 91, E. Kentucky 75

Louisville 80, Kentucky 75

Memphis 53, Samford 48

Miami 78, New Orleans 38

South Florida 63, George Washington 30

Winthrop 58, Elon 57

MIDWEST

Indiana 98, Missouri St. 74

Iowa St. 87, North Dakota 35

Marquette 76, Northwestern 57

Michigan 85, Oakland 59

Milwaukee 57, N. Dakota St. 55

Purdue 65, Loyola of Chicago 41

South Dakota 79, Bellevue (SD) 40

W. Michigan 54, Detroit 44

Xavier 80, Delaware St. 59

SOUTHWEST

DePaul 87, Oklahoma 76

Tennessee 88, Texas 82

FAR WEST

Colorado 59, Navy 43

___

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.