By The Associated Press

Wednesday, Dec. 12 EAST

Dartmouth 70, Mass.-Lowell 54

UCF 71, Duquesne 63

UMass 66, Boston U. 55

SOUTH

Furman 73, FAU 57

Georgia Southern 69, Presbyterian 68

Jacksonville St. 55, Alabama A&M 48

Louisiana Tech 72, SE Louisiana 54

Mississippi 79, Louisiana-Lafayette 57

NC Central 66, UNC-Greensboro 57

New Orleans 68, Dillard 59

Norfolk St. 74, Longwood 42

Troy 91, Talladega 70

MIDWEST

Minnesota 84, Coppin St. 52

North Dakota 84, Mayville State 50

Oregon 87, S. Dakota St. 79

Wisconsin 85, Chicago St. 38

SOUTHWEST

Baylor 96, Morehead St. 58

FAR WEST

Colorado 79, Prairie View 38

Fresno St. 80, Santa Clara 53

