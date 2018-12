By The Associated Press

Sunday, Dec. 16 EAST

Boston College 78, Boston U. 51

CCSU 56, New Hampshire 47

Drexel 65, Gardner-Webb 48

Duquesne 66, ETSU 58

Michigan St. 74, Hartford 66

Penn St. 80, American U. 59

Sacred Heart 74, Manhattan 46

Siena 64, UMass 59

SOUTH

Alabama 87, Northwestern St. 73

Auburn 73, Samford 46

Coll. of Charleston 65, Lipscomb 63

Davidson 90, Clemson 80

East Carolina 63, SC-Upstate 53

Florida A&M 57, Miami (Ohio) 56

Florida St. 71, Creighton 52

Georgia Tech 60, Kennesaw St. 35

Miami 71, Md.-Eastern Shore 53

Old Dominion 60, VCU 57

UAB 62, Alabama St. 47

UNC-Greensboro 48, Liberty 45

Virginia Tech 83, Mount St. Mary’s 51

W. Michigan 69, FAU 59

MIDWEST

Akron 62, Canisius 53

Arizona St. 65, Kansas St. 51

Cincinnati 79, Xavier 61

Gonzaga 70, Missouri St. 67

Illinois St. 61, Maryville (MO) 52

Iowa 83, N. Iowa 57

Iowa St. 86, Drake 81

N. Dakota St. 51, Valparaiso 48

Notre Dame 103, Binghamton 53

Ohio 73, IUPUI 66

Ohio St. 46, Florida 41

Purdue Fort Wayne 86, Goshen College 45

South Carolina 82, Purdue 73

UMKC 88, Loyola of Chicago 74

SOUTHWEST

Arkansas 71, Prairie View 44

North Texas 59, Xavier (LA) 46

Oral Roberts 74, Houston Baptist 56

TCU 69, Southern U. 40

Texas 65, Stetson 46

FAR WEST

California 69, UC Santa Barbara 45

Montana 79, St. Francis (Pa.) 77

Montana St. 59, Nebraska-Omaha 56

Southern Cal 58, CS Northridge 42

Texas A&M 76, Oregon St. 70

UC Irvine 84, Portland 69

UCLA 71, Oklahoma St. 59

