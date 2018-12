By The Associated Press

Tuesday, Dec. 18 EAST

Bucknell 73, Youngstown St. 68

Buffalo 75, Dartmouth 69

Delaware 69, Gardner-Webb 45

Marist 90, Northeastern 84

Pittsburgh 60, UNC-Wilmington 56

Robert Morris 64, Delaware St. 63

West Virginia 72, Morgan St. 37

SOUTH

Auburn 84, Coastal Carolina 78

Charlotte 88, Wright St. 85

Clemson 68, Marshall 54

Davidson 83, Presbyterian 56

E. Kentucky 70, Brescia 41

Elon 73, NC A&T 64

Georgia Southern 64, Winthrop 55

Kentucky 99, W. Carolina 39

LSU 76, Nicholls 44

Mercer 85, Howard 70

Miami (Ohio) 58, Jacksonville St. 41

Norfolk St. 71, Saint Augustine’s 38

North Carolina 71, Rice 50

S. Illinois 65, Murray St. 59

SC-Upstate 71, Brevard College 53

Southern Miss. 84, Blue Mountain 38

Stanford 95, Tennessee 85

Tennessee Tech 60, UNC-Asheville 53

MIDWEST

Evansville 56, Austin Peay 52

Green Bay 81, UW-Parkside 32

Toledo 80, Stony Brook 48

Xavier 87, Alabama St. 58

SOUTHWEST

Arkansas 84, Nebraska 80

New Mexico St. 67, Texas A&M-CC 65

Philander Smith 53, Ark.-Pine Bluff 48

Texas Tech 76, Southern U. 58

FAR WEST

Portland 79, Air Force 60

S. Dakota St. 88, Montana St. 67

UC Irvine 73, Portland St. 68

Utah Valley 65, Weber St. 59

