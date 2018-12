By The Associated Press

Thursday, Dec. 20 EAST

Cornell 62, Lafayette 59

Maryland 77, Delaware 53

Providence 48, N. Kentucky 43

Saint Joseph’s 61, Sacred Heart 44

Yale 58, CCSU 46

SOUTH

Alabama 64, Virginia 52

Alabama A&M 63, North Florida 62

Auburn 86, North Carolina 81

Bethune-Cookman 64, Kennesaw St. 61

FIU 75, Alcorn St. 40

Furman 77, Fairfield 70

Georgia St. 65, NC Central 54

Georgia Tech 84, Seton Hall 73

Grambling St. 65, Indiana 62

High Point 66, American U. 61

Jacksonville 105, Warner 55

Stetson 69, Florida A&M 44

UAB 86, Coppin St. 61

UMBC 73, Morgan St. 68

Virginia Tech 69, Dayton 57

MIDWEST

Butler 66, Ohio St. 53

Illinois St. 72, Saint Louis 67

North Dakota 62, W. Michigan 50

South Dakota 67, Loyola Marymount 40

UMKC 80, SIU-Edwardsville 75

UNC-Greensboro 49, E. Michigan 44

Washington St. 85, Wichita St. 59

Youngstown St. 76, Thiel 53

SOUTHWEST

Arkansas 61, Tulsa 59

Texas A&M-CC 73, Texas Lutheran 49

Texas Southern 72, Huston-Tillotson 36

Texas-Arlington 53, UTSA 48

FAR WEST

Arizona St. 68, Fresno St. 52

Oregon 82, Air Force 36

Sacramento St. 65, Hampton 61

Santa Clara 75, Grand Canyon 55

South Alabama 68, New Mexico St. 67

Utah 74, Florida 58

