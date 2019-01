By The Associated Press

Friday, Dec. 28 EAST

Delaware 48, Saint Joseph’s 39

Hartford 54, CCSU 52

Harvard 80, Rhode Island 47

Maryland 77, Penn St. 61

Rutgers 45, Northwestern 41

SOUTH

Charlotte 73, Bethune-Cookman 69

Duke 83, East Carolina 66

Georgia 83, Presbyterian 59

Miami 103, Florida A&M 54

Mississippi 82, North Florida 69

NC A&T 67, FAU 65

North Carolina 85, Howard 63

Tennessee 98, Murray St. 77

Vanderbilt 77, Samford 52

MIDWEST

Bradley 89, Chicago St. 59

Cleveland St. 64, Oakland 62

Denver 95, Nebraska-Omaha 68

Green Bay 76, Milwaukee 62

Indiana 85, Illinois 83

Minnesota 74, Wisconsin 56

N. Dakota St. 70, Purdue Fort Wayne 54

N. Kentucky 67, Ill.-Chicago 49

Nebraska 70, Michigan 56

Purdue 60, Ohio St. 42

S. Dakota St. 93, W. Illinois 84

Wright St. 78, IUPUI 75

Yale 58, Saint Louis 52

Youngstown St. 85, Detroit 59

FAR WEST

UC Riverside 65, New Mexico St. 64

UCLA 81, Cal Poly 35

