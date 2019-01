By The Associated Press

Saturday, Dec. 29 EAST

Boston College 99, Dartmouth 68

Cornell 79, Hampton 53

Fairleigh Dickinson 70, Georgian Court 45

Fordham 72, Maine 64

Hofstra 77, Wilmington (DE) 56

LIU Brooklyn 55, Lafayette 50

Pittsburgh 66, Duquesne 58

Princeton 90, New Hampshire 42

West Virginia 84, Niagara 32

SOUTH

Auburn 83, Alabama St. 50

Drexel 58, Richmond 35

Florida St. 79, Georgia St. 43

George Mason 70, Md.-Eastern Shore 49

High Point 73, ETSU 65

Kentucky 71, Sacred Heart 43

Louisiana Tech 89, McNeese St. 48

Marshall 75, Delaware St. 63

Morehead St. 79, Lipscomb 44

Morgan St. 61, Mass.-Lowell 49

Tulane 68, Cent. Michigan 57

Virginia Tech 93, Longwood 39

William & Mary 73, George Washington 59

MIDWEST

Akron 63, Malone 44

Iowa St. 86, Bucknell 61

Kansas St. 72, N. Iowa 62

Miami (Ohio) 74, Ohio Dominican 29

SE Missouri 80, Harris-Stowe State 65

SOUTHWEST

Rice 74, Incarnate Word 63

Texas 104, Northwestern St. 66

Texas A&M 84, Rio Grande 61

