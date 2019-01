World Golf Ranking

By The Associated Press

Final 1. Brooks Koepka USA 9.92 2. Justin Rose ENG 9.91 3. Dustin Johnson USA 8.63 4. Justin Thomas USA 8.21 5. Bryson DeChambeau USA 7.08 6. Jon Rahm ESP 6.71 7. Francesco Molinari ITA 6.20 8. Rory McIlroy NIR 6.18 9. Rickie Fowler USA 5.69 10. Tony Finau USA 5.68 11. Xander Schauffele USA 5.63 12. Tommy Fleetwood ENG 5.55 13. Tiger Woods USA 5.48 14. Jason Day AUS 5.48 15. Patrick Reed USA 5.14 16. Jordan Spieth USA 4.86 17. Bubba Watson USA 4.81 18. Patrick Cantlay USA 4.66 19. Alex Noren SWE 4.47 20. Marc Leishman AUS 4.47 21. Webb Simpson USA 4.44 22. Paul Casey ENG 4.12 23. Sergio Garcia ESP 3.82 24. Tyrrell Hatton ENG 3.82 25. Henrik Stenson SWE 3.78 26. Louis Oosthuizen SAF 3.76 27. Hideki Matsuyama JPN 3.68 28. Cameron Smith AUS 3.60 29. Rafa Cabrera Bello ESP 3.59 30. Keegan Bradley USA 3.48 31. Gary Woodland USA 3.43 32. Phil Mickelson USA 3.39 33. Kyle Stanley USA 3.32 34. Matt Kuchar USA 3.32 35. Eddie Pepperrell ENG 3.08 36. Billy Horschel USA 3.04 37. Kevin Kisner USA 3.00 38. Kiradech Aphibarnrat THA 3.00 39. Ian Poulter ENG 2.88 40. Matthew Fitzpatrick ENG 2.87 41. Adam Scott AUS 2.86 42. Haotong Li CHN 2.80 43. Thorbjorn Olesen DEN 2.75 44. Matt Wallace ENG 2.58 45. Lucas Bjerregaard DEN 2.52 46. Kevin Na USA 2.51 47. Satoshi Kodaira JPN 2.50 48. Emiliano Grillo ARG 2.49 49. Branden Grace SAF 2.45 50. Brandt Snedeker USA 2.43

