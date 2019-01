2019 NFL Draft Early Entries

By The Associated Press

At Nashville, Tenn. April 25-27 Met the three-year eligibility rule

Ed Alexander, NT, LSU

Jeff Allison, LB, Fresno State

JJ Arcega-Whiteside, WR, Stanford

Mike Bell, DB, Fresno State

Amani Bledsoe, DE, Oklahoma

Nick Bosa, DE, Ohio State

Miles Boykin, WR, Notre Dame

A.J. Brown, WR, Mississippi

Marquise Brown, WR, Oklahoma

Sean Bunting, DB, Central Michigan

Brian Burns, DE, Florida State

Devin Bush, LB, Michigan

Hamp Cheevers, DB, Boston College

Damarea Crockett, RB, Missouri

Maxx Crosby, DE, Eastern Michigan

Tyrel Dodson, LB, Texas A&M

Greg Dortch, WR, Wake Forest

Clifton Duck, DB, Appalachian State

Jovon Durante, WR, Florida Atlantic

David Edwards, OT, Wisconsin

Bobby Evans, OT, Oklahoma

Datryan Evans, TE, Friends

Noah Fant, TE, Iowa

Jazz Ferguson, WR, Northwestern St.

Malik Gant, DB, Marshall

Chauncey Gardner-Johnson, DB, Florida

Rashan Gary, DE, Michigan

Zach Gentry, TE, Michigan

Kevin Givens, DT, Penn State

Jalen Guyton, WR, North Texas

Mecole Hardman, WR, Georgia

Kelvin Harmon, WR, NC State

N’Keal Harry, WR, Arizona State

Dwayne Haskins, QB, Ohio State

Darrell Henderson, RB, Memphis

Nate Herbig, G, Stanford

Justice Hill, RB, Oklahoma State

Trysten Hill, DT, Central Florida

T.J. Hockenson, TE, Iowa

Joshuwa Holloman, RB, Eastern Michigan

Elijah Holyfield, RB, Georgia

Travis Homer, RB, Miami

Amani Hooker, DB, Iowa

Lil’Jordan Humphrey, WR, Texas

Joe Jackson, DE, Miami

Josh Jacobs, RB, Alabama

Andre James, OT, UCLA

Darryl Johnson, DE, NC A&T

Diontae Johnson, WR, Toledo

Tyron Johnson, WR, Oklahoma State

Michael Jordan, G, Ohio State

Vosean Joseph, LB, Florida

Tre Lamar, LB, Clemson

Dexter Lawrence, DT, Clemson

Justin Layne, DB, Michigan State

Greg Little, OT, Mississippi

David Long, DB, Michigan

Julian Love, DB, Notre Dame

Alize Mack, TE, Notre Dame

Alexander Mattison, RB, Boise State

Connor McGovern, G, Penn State

D.K. Metcalf, WR, Mississippi

Shareef Miller, DE, Penn State

Dillon Mitchell, WR, Oregon

David Montgomery, RB, Iowa State

Trayvon Mullen, DB, Clemson

Byron Murphy, DB, Washington

Kyler Murray, QB, Oklahoma

Isaac Nauta, TE, Georgia

Chidi Okeke, OT, Tennessee State

Ed Oliver, DT, Houston

Jachai Polite, DE, Florida

Ryan Pulley, DB, Arkansas

Taylor Rapp, DB, Washington

Riley Ridley, WR, Georgia

Tyler Roemer, OT, San Diego State

Miles Sanders, RB, Penn State

Jordan Scarlett, RB, Florida

Kendall Sheffield, DB, Ohio State

Jeffery Simmons, DT, Mississippi State

Devin Singletary, RB, Florida Atlantic

Darius Slayton, WR, Auburn

Irv Smith, TE, Alabama

Kaden Smith, TE, Stanford

Saivion Smith, DB, Alabama

Benny Snell, RB, Kentucky

Dredrick Snelson, WR, Central Florida

Jace Sternberger, TE, Texas A&M

Jawaan Taylor, OT, Florida

Darwin Thompson, RB, Utah State

John Ursua, WR, Hawaii

Kahale Warring, TE, San Diego State

Mike Weber, RB, Ohio State

Antoine Wesley, WR, Texas Tech

Devin White, LB, LSU

Kerrith Whyte, RB, Florida Atlantic

Greedy Williams, DB, LSU

James Williams, RB, Washington State

Joejuan Williams, DB, Vanderbilt

Preston Williams, WR, Colorado State

Quinnen Williams, NT, Alabama

Trayveon Williams, RB, Texas A&M

Mack Wilson, LB, Alabama

Graduated Also Eligible

Rodney Anderson, RB, Oklahoma

Alex Barnes, RB, Kansas State

Ryan Bates, OT, Penn State

Venzell Boulware, G, Miami

Hakeem Butler, WR, Iowa State

Xavier Crawford, DB, Central Michigan

Jamel Dean, DB, Auburn

Clelin Ferrell, DE, Clemson

Cody Ford, OT, Oklahoma

Youhanna Ghaifan, DT, Wyoming

Joe Giles-Harris, LB, Duke

Penny Hart, WR, Georgia State

Tyree Jackson, QB, Buffalo

Daniel Jones, QB, Duke

Dre’Mont Jones, DT, Ohio State

Dawson Knox, TE, Mississippi

David Long, LB, West Virginia

Erik McCoy, C, Texas A&M

Jakobi Meyers, WR, NC State

Anthony Nelson, DE, Iowa

Tony Pollard, RB, Memphis

Anthony Ratliff-Williams, WR, North Carolina

Dax Raymond, TE, Utah State

Quart’e Sapp, LB, Tennessee

Cortrelle Simpson, WR, Richmond

Sutton Smith, DE, Northern Illinois

Jarrett Stidham, QB, Auburn

William Sweet, OT, North Carolina

Josiah Tauaefa, LB, Texas-San Antonio

Deionte Thompson, DB, Alabama

Jonah Williams, OT, Alabama

Caleb Wilson, TE, UCLA

