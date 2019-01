AFC Championship Rosters

By The Associated Press

Kansas City Chiefs

Head Coach: Andy Reid

No. NAME POS. HT. WT. EXP. COLLEGE 2 Dustin Colquitt P 6-3 210 14 Tennessee 4 Chad Henne QB 6-3 222 11 Michigan 7 Harrison Butker K 6-3 205 2 Georgia Tech 10 Tyreek Hill WR 5-10 185 3 West Alabama 11 Demarcus Robinson WR 6-1 203 3 Florida 12 Gehrig Dieter WR 6-2 208 1 Alabama 14 Sammy Watkins WR 6-1 211 5 Clemson 15 Patrick Mahomes QB 6-3 230 2 Texas Tech 17 Chris Conley WR 6-3 205 4 Georgia 19 Marcus Kemp WR 6-4 210 1 Hawaii 20 Steven Nelson DB 5-11 194 4 Oregon State 21 Eric Murray DB 5-11 199 3 Minnesota 22 Orlando Scandrick DB 5-10 196 11 Boise State 23 Kendall Fuller DB 5-11 198 3 Virginia Tech 24 Jordan Lucas DB 6-0 190 3 Penn State 26 Damien Williams RB 5-11 224 5 Oklahoma 29 Eric Berry DB 6-0 212 9 Tennessee 30 Charcandrick West RB 5-10 205 5 Abilene Christian 31 Darrel Williams RB 6-1 229 R LSU 32 Spencer Ware RB 5-10 229 5 LSU 35 Charvarius Ward DB 6-1 200 R Middle Tennessee 39 Tremon Smith DB 6-0 190 R Central Arkansas 41 James Winchester LS 6-3 240 4 Oklahoma 42 Anthony Sherman FB 5-10 242 8 Connecticut 44 Dorian O’Daniel LB 6-1 223 R Clemson 49 Daniel Sorensen DB 6-2 208 5 Brigham Young 50 Justin Houston LB 6-3 258 8 Georgia 51 Frank Zombo LB 6-3 254 9 Central Michigan 53 Anthony Hitchens LB 6-0 235 5 Iowa 55 Dee Ford LB 6-2 252 5 Auburn 56 Ben Niemann LB 6-3 233 R Iowa 57 Breeland Speaks LB 6-3 285 R Mississippi 59 Reggie Ragland LB 6-2 252 3 Alabama 61 Mitch Morse OL 6-6 305 4 Missouri 62 Austin Reiter OL 6-3 300 3 South Florida 66 Kahlil McKenzie OL 6-3 320 R Tennessee 67 Jimmy Murray OL 6-5 304 R Holy Cross 71 Mitchell Schwartz OL 6-5 320 7 California 72 Eric Fisher OL 6-7 315 6 Central Michigan 73 Jeff Allen OL 6-4 305 7 Illinois 74 Justin Hamilton DL 6-2 315 2 Louisiana-Lafayette 75 Cam Erving OL 6-5 313 4 Florida State 76 Laurent Duvernay-Tardif OL 6-5 321 5 McGill (Canada) 77 Andrew Wylie OL 6-6 309 1 Eastern Michigan 81 Kelvin Benjamin WR 6-5 245 5 Florida State 82 Deon Yelder TE 6-4 255 R Western Kentucky 84 Demetrius Harris TE 6-7 230 5 Wis.-Milwaukee 87 Travis Kelce TE 6-5 260 6 Cincinnati 91 Derrick Nnadi DL 6-1 317 R Florida State 92 Tanoh Kpassagnon LB 6-7 289 2 Villanova 95 Chris Jones DL 6-6 310 3 Mississippi State 97 Allen Bailey DL 6-3 288 8 Miami (Fla.) 98 Xavier Williams DL 6-2 309 4 Northern Iowa

___

New England Patriots

Head Coach: Bill Belichick

No. NAME POS. HT. WT. EXP. COLLEGE 2 Brian Hoyer QB 6-2 216 10 Michigan State 3 Stephen Gostkowski K 6-1 215 13 Memphis 6 Ryan Allen P 6-2 220 6 Louisiana Tech 11 Julian Edelman WR 5-10 198 10 Kent State 12 Tom Brady QB 6-4 225 19 Michigan 13 Phillip Dorsett WR 5-10 192 4 Miami (Fla.) 15 Chris Hogan WR 6-1 210 6 Monmouth (NJ) 18 Matthew Slater WR 6-0 205 11 UCLA 21 Duron Harmon DB 6-1 205 6 Rutgers 22 Obi Melifonwu DB 6-4 224 2 Connecticut 23 Patrick Chung S 5-11 215 10 Oregon 24 Stephon Gilmore CB 6-1 202 7 South Carolina 26 Sony Michel RB 5-11 215 R Georgia 27 J.C. Jackson DB 6-1 198 R Maryland 28 James White RB 5-10 205 5 Wisconsin 29 Duke Dawson Jr. DB 5-10 198 R Florida 30 Jason McCourty CB 5-11 195 10 Rutgers 31 Jonathan Jones DB 5-10 190 3 Auburn 32 Devin McCourty DB 5-10 195 9 Rutgers 34 Rex Burkhead RB 5-10 215 6 Nebraska 35 Keion Crossen DB 5-10 185 R Western Carolina 36 Brandon King LB 6-2 220 4 Auburn 43 Nate Ebner DB 6-0 215 7 Ohio State 46 James Develin FB 6-3 255 6 Brown 49 Joe Cardona LS 6-3 245 4 Navy 50 Ramon Humber LB 5-11 232 10 North Dakota State 52 Elandon Roberts LB 6-0 238 3 Houston 53 Kyle Van Noy LB 6-3 250 5 Brigham Young 54 Dont’a Hightower LB 6-3 260 7 Alabama 55 John Simon DE 6-2 260 6 Ohio State 58 Keionta Davis DL 6-3 280 1 Chattanooga 59 Albert McClellan LB 6-2 235 8 Marshall 60 David Andrews C 6-3 300 4 Georgia 61 Marcus Cannon OL 6-6 335 8 Texas Christian 62 Joe Thuney OL 6-5 308 3 NC State 66 James Ferentz OL 6-2 300 3 Iowa 68 LaAdrian Waddle OL 6-6 315 6 Texas Tech 69 Shaq Mason OL 6-1 310 4 Georgia Tech 70 Adam Butler DL 6-4 300 2 Vanderbilt 71 Danny Shelton DL 6-2 345 4 Washington 75 Ted Karras OL 6-4 305 3 Illinois 77 Trent Brown OL 6-8 380 4 Florida 80 Stephen Anderson TE 6-2 230 3 California 83 Dwayne Allen TE 6-3 265 7 Clemson 84 Cordarrelle Patterson WR 6-2 228 6 Tennessee 87 Rob Gronkowski TE 6-6 268 9 Arizona 90 Malcom Brown DL 6-2 320 4 Texas 91 Deatrich Wise Jr. DL 6-5 275 2 Arkansas 93 Lawrence Guy DL 6-4 315 8 Arizona State 94 Adrian Clayborn DE 6-3 280 8 Iowa 95 Derek Rivers DE 6-5 250 2 Youngstown State 97 Ufomba Kamalu DL 6-6 295 3 Miami (Fla.) 98 Trey Flowers DL 6-2 265 4 Arkansas

