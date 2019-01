ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Jan. 6 1. Florian Mayer $364,276 2. Roberto Bautista Agut $219,755 3. Tomas Berdych $118,320 4. Kei Nishikori $92,380 5. Kevin Anderson $90,990 6. Novak Djokovic $75,290 7. Pierre-Hugues Herbert $73,805 8. Marco Cecchinato $68,430 9. Daniil Medvedev $50,595 10. David Goffin $49,245 11. Ivo Karlovic $49,205 12. Dusan Lajovic $42,570 13. Stan Wawrinka $40,125 14. Nikoloz Basilashvili $36,670 15. Robin Haase $31,145 16. Jeremy Chardy $27,175 16. Steve Darcis $27,175 16. Gilles Simon $27,175 16. Jo-Wilfried Tsonga $27,175 20. Marton Fucsovics $26,555 20. Nicolas Jarry $26,555 20. Guido Pella $26,555 23. Fernando Verdasco $24,110 24. Ricardas Berankis $20,655 24. Guillermo Garcia-Lopez $20,655 24. Maxi Marterer $20,655 24. Andrey Rublev $20,655 28. Matwe Middelkoop $19,035 29. Damir Dzumhur $18,010 30. Milos Raonic $17,805 31. Alex de Minaur $16,825 31. Grigor Dimitrov $16,825 31. Malek Jaziri $16,825 31. Benoit Paire $16,825 35. Marius Copil $15,565 35. Cem Ilkel $15,565 35. Karen Khachanov $15,565 35. Albert Ramos-Vinolas $15,565 35. Andreas Seppi $15,565 35. Mubarak Shannan Zayid $15,565 41. Ernests Gulbis $15,435 41. Jaume Munar $15,435 41. Yasutaka Uchiyama $15,435 44. Rohan Bopanna $14,930 44. Marcus Daniell $14,930 44. Wesley Koolhof $14,930 44. Divij Sharan $14,930 48. Simone Bolelli $13,025 48. John Millman $13,025 48. Jordan Thompson $13,025

