By The Associated Press

Thursday, Jan. 3 EAST

Bryant 76, St. Francis Brooklyn 66

Canisius 75, Marist 72

Coll. of Charleston 67, Towson 55

Delaware 58, William & Mary 56

Drexel 79, Elon 65

George Mason 85, Saint Joseph’s 60

Holy Cross 80, Loyola (Md.) 73

Iona 103, Monmouth (NJ) 84

Navy 72, Colgate 66

Quinnipiac 63, Manhattan 59

Rider 83, Fairfield 82

Robert Morris 69, Fairleigh Dickinson 62

Sacred Heart 79, LIU Brooklyn 75

St. Francis (Pa.) 80, Mount St. Mary’s 69

St. Peter’s 65, Siena 60

Wagner 80, CCSU 58

SOUTH

Chattanooga 73, W. Carolina 62

Coastal Carolina 88, Troy 75

ETSU 81, Samford 72, OT

FIU 83, Middle Tennessee 76

Furman 71, Mercer 58

Lincoln (PA) 77, Morgan St. 75

Louisiana-Monroe 97, UALR 84

Marshall 70, Old Dominion 67

NC State 87, Miami 82

Stetson 72, Edward Waters 65

UAB 67, FAU 50

UNC-Wilmington 86, James Madison 83, 2OT

W. Kentucky 68, Charlotte 50

Wofford 112, The Citadel 81

MIDWEST

Detroit 79, Wright St. 58

Indiana 73, Illinois 65

Michigan 68, Penn St. 55

Oakland 76, N. Kentucky 74

Purdue 86, Iowa 70

Purdue Fort Wayne 104, S. Dakota St. 88

SOUTHWEST

Oral Roberts 83, North Dakota 72

Rice 73, Southern Miss. 65

Texas State 73, Georgia Southern 70

UTSA 75, UTEP 60

