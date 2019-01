By The Associated Press

Saturday, Jan. 12 EAST

Boston U. 75, Navy 69

Bucknell 55, American U. 54

Buffalo 88, Miami (Ohio) 64

Colgate 91, Lehigh 78

Columbia 102, Elmira 63

Georgetown 96, Providence 90, 2OT

Holy Cross 77, Lafayette 70

Loyola (Md.) 66, Army 64

Maine 66, Albany (NY) 62

Monmouth (NJ) 65, Manhattan 49

Oklahoma St. 85, West Virginia 77

Princeton 62, Penn 53

Richmond 76, George Washington 56

Sacred Heart 98, Bryant 70

Temple 82, South Florida 80, OT

Wagner 66, Fairleigh Dickinson 60

SOUTH

Charleston Southern 101, Longwood 91

Charlotte 65, FAU 60

Coll. of Charleston 71, Delaware 58

Davidson 64, VCU 57

Duke 80, Florida St. 78

Georgia St. 74, Louisiana-Monroe 73

Hampton 83, UNC-Asheville 61

Liberty 69, Jacksonville 53

Louisville 83, North Carolina 62

Miami 76, Wake Forest 65

Mississippi 81, Mississippi St. 77

NC State 86, Pittsburgh 80

Northeastern 90, William & Mary 70

Texas A&M 81, Alabama 80

Texas State 70, Appalachian St. 69

Texas-Arlington 61, Coastal Carolina 58

UNC-Wilmington 97, Drexel 83

Virginia 63, Clemson 43

W. Carolina 94, The Citadel 82

Winthrop 80, High Point 63

Wofford 90, VMI 76

MIDWEST

California Baptist 77, Chicago St. 75

Detroit 93, Milwaukee 84

E. Michigan 95, Kent St. 61

Indiana St. 72, Evansville 66, OT

Iowa 72, Ohio St. 62

Kansas St. 58, Iowa St. 57

Loyola of Chicago 67, Illinois St. 64

Marquette 70, Seton Hall 66

Minnesota 88, Rutgers 70

North Dakota 71, W. Illinois 65

Notre Dame 69, Boston College 66

Oakland 90, Green Bay 78

Ohio 70, Ball St. 52

Toledo 85, W. Michigan 77

Youngstown St. 82, IUPUI 76

SOUTHWEST

Cent. Arkansas 75, Lamar 68

Oklahoma 76, TCU 74

Texas Tech 68, Texas 62

FAR WEST

Air Force 62, San Diego St. 48

Boise St. 87, San Jose St. 64

S. Utah 84, N. Arizona 82

