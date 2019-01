By The Associated Press

Tuesday, Jan. 15 EAST

Marquette 74, Georgetown 71

Providence 72, Seton Hall 63

Saint Joseph’s 61, Davidson 60

Saint Louis 63, Fordham 60

SOUTH

Kentucky 69, Georgia 49

LSU 83, Mississippi 69

Mississippi St. 71, Florida 68

Morgan St. 89, Howard 86, OT

North Carolina 75, Notre Dame 69

Tennessee 106, Arkansas 87

Virginia 81, Virginia Tech 59

Wake Forest 71, NC State 67

MIDWEST

Akron 51, E. Michigan 49

Bowling Green 79, Ball St. 78

Buffalo 88, W. Michigan 79

Cent. Michigan 78, N. Illinois 69

Cincinnati 82, South Florida 74

Illinois St. 59, S. Illinois 58

Kent St. 66, Ohio 52

Loyola of Chicago 71, Valparaiso 54

Purdue 89, Rutgers 54

Toledo 71, Miami (Ohio) 59

SOUTHWEST

TCU 98, West Virginia 67

FAR WEST

Nevada 72, Boise St. 71

