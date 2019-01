Desert Classic Scores

By The Associated Press

Sunday La Quinta, Calif. Purse: $5.9 million s-Stadium Course (Host Course) 7,113 yards; Par 72 q-La Quinta Counry Club 7,060 yards; Par 72 n-Nicklaus Tournament Course 7,159 yards; Par 72 Final Adam Long (500), $1,062,000 63n-71s-63q-65—262 Adam Hadwin (245), $519,200 65s-66q-65n-67—263 Phil Mickelson (245), $519,200 60q-68n-66s-69—263 Talor Gooch (135), $283,200 67s-67q-66n-64—264 Dominic Bozzelli (110), $236,000 67n-69s-64q-66—266 Jon Rahm (100), $212,400 66q-66n-68s-67—267 J.T. Poston (88), $190,275 68s-68q-64n-69—269 Vaughn Taylor (88), $190,275 68n-66s-69q-66—269 Patrick Cantlay (75), $159,300 67n-66s-66q-71—270 Sean O’Hair (75), $159,300 66n-67s-68q-69—270 Michael Thompson (75), $159,300 68q-66n-65s-71—270 Daniel Berger (57), $112,100 67q-67n-69s-68—271 Lucas Glover (57), $112,100 68q-68n-68s-67—271 Sungjae Im (57), $112,100 71q-65n-64s-71—271 Scott Langley (57), $112,100 70n-65s-66q-70—271 Nate Lashley (57), $112,100 72s-68q-66n-65—271 Roger Sloan (57), $112,100 70s-68q-68n-65—271 Abraham Ancer (40), $64,723 66q-67n-73s-66—272 Aaron Baddeley (40), $64,723 71n-68s-68q-65—272 Sam Burns (40), $64,723 68q-66n-68s-70—272 Wyndham Clark (40), $64,723 65q-67n-72s-68—272 Russell Knox (40), $64,723 73s-66q-64n-69—272 Jason Kokrak (40), $64,723 71n-65s-66q-70—272 Peter Malnati (40), $64,723 70q-65n-68s-69—272 Steve Marino (40), $64,723 66s-65q-67n-74—272 Adam Svensson (40), $64,723 66q-68n-69s-69—272 Harold Varner III (40), $64,723 68q-67n-68s-69—272 Cameron Davis (27), $39,235 67q-70n-67s-69—273 Dylan Frittelli (27), $39,235 72n-67s-64q-70—273 Zach Johnson (27), $39,235 71q-68n-64s-70—273 Andrew Landry (27), $39,235 68n-67s-69q-69—273 Chez Reavie (27), $39,235 67q-68n-69s-69—273 José de Jesús Rodríguez (27), $39,235 67s-70q-69n-67—273 Anders Albertson (20), $29,795 68s-69q-70n-67—274 Charles Howell III (20), $29,795 67n-69s-68q-70—274 Trey Mullinax (20), $29,795 65n-71s-67q-71—274 Andrew Putnam (20), $29,795 70q-69n-67s-68—274 Justin Rose (20), $29,795 68q-68n-68s-70—274 Kevin Streelman (20), $29,795 70s-66q-68n-70—274 Cody Gribble (12), $19,663 70q-67n-68s-70—275 Roberto Castro (12), $19,663 71s-67q-69n-68—275 Alex Cejka (12), $19,663 66n-68s-68q-73—275 Julián Etulain (12), $19,663 71n-66s-69q-69—275 Kramer Hickok (12), $19,663 67n-72s-68q-68—275 Si Woo Kim (12), $19,663 70n-70s-67q-68—275 Sam Ryder (12), $19,663 72s-66q-66n-71—275 Robert Streb (12), $19,663 66q-70n-68s-71—275 Brian Stuard (12), $19,663 70q-68n-68s-69—275 Nick Taylor (12), $19,663 70s-66q-67n-72—275 Josh Teater (12), $19,663 68q-69n-67s-71—275 Tyler Duncan (7), $13,885 73s-66q-66n-71—276 C.T. Pan (7), $13,885 66n-70s-70q-70—276 J.J. Spaun (7), $13,885 69s-67q-68n-72—276 Nick Watney (7), $13,885 68s-70q-68n-70—276 Harris English (7), $13,885 70n-70s-67q-69—276 Cameron Tringale (7), $13,885 70n-71s-66q-69—276 Jonathan Byrd (5), $12,921 71n-68s-66q-72—277 Chad Collins (5), $12,921 69n-70s-68q-70—277 Joey Garber (5), $12,921 68s-64q-69n-76—277 James Hahn (5), $12,921 70s-70q-67n-70—277 Kevin Kisner (5), $12,921 69n-68s-69q-71—277 Scott Piercy (5), $12,921 72q-65n-70s-70—277 Rory Sabbatini (5), $12,921 68n-70s-66q-73—277 Brendan Steele (5), $12,921 69n-69s-67q-72—277 Carlos Ortiz (4), $12,331 72s-62q-68n-76—278 Hudson Swafford (4), $12,331 71n-71s-65q-71—278 John Catlin, $12,095 69s-69q-69n-72—279 Adam Schenk (4), $12,095 66s-71q-69n-73—279 Jhonattan Vegas (3), $11,918 66s-73q-68n-73—280 John Huh (3), $11,741 68n-72s-67q-74—281 Curtis Luck (3), $11,741 64q-66n-76s-75—281 Ollie Schniederjans (3), $11,564 71n-68s-68q-75—282 Ryan Blaum (3), $11,446 67n-73s-67q-78—285

