Grizzlies-Raptors, Box

By The Associated Press

MEMPHIS (90)

Temple 3-6 0-0 8, J.Green 1-6 0-0 3, Jackson Jr. 6-11 3-5 16, Conley 5-9 0-0 10, Holiday 3-8 0-0 7, Casspi 2-10 4-4 8, Rabb 5-9 3-4 13, Carter 2-7 0-0 6, Mack 5-8 2-2 14, Watanabe 2-5 0-0 5. Totals 34-79 12-15 90.

TORONTO (119)

D.Green 8-13 0-0 24, Siakam 7-12 3-4 17, Ibaka 9-13 0-0 18, Lowry 3-8 5-5 12, VanVleet 1-8 1-1 4, Powell 6-7 0-0 14, Miles 4-12 3-4 13, Boucher 1-4 0-0 3, Monroe 0-3 0-0 0, Wright 3-6 2-2 9, Loyd 0-2 0-0 0, McCaw 1-2 0-0 2, Richardson 1-2 0-0 3. Totals 44-92 14-16 119.

Memphis 19 29 14 28— 90 Toronto 23 32 45 19—119

3-Point Goals_Memphis 10-29 (Mack 2-3, Temple 2-3, Carter 2-5, Watanabe 1-2, Jackson Jr. 1-3, Holiday 1-4, J.Green 1-4, Conley 0-1, Casspi 0-4), Toronto 17-36 (D.Green 8-12, Powell 2-2, Miles 2-6, Wright 1-2, Richardson 1-2, Boucher 1-2, VanVleet 1-4, Lowry 1-4, Ibaka 0-1, Siakam 0-1). Fouled Out_None. Rebounds_Memphis 42 (Rabb 10), Toronto 38 (Siakam 8). Assists_Memphis 21 (Mack 5), Toronto 31 (VanVleet, Lowry 7). Total Fouls_Memphis 13, Toronto 17. Technicals_Memphis coach Grizzlies (Defensive three second). A_19,800 (19,800).

