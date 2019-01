Knicks-Trail Blazers, Box

By The Associated Press

NEW YORK (101)

Vonleh 5-13 3-4 16, Knox 1-6 5-6 8, Kornet 2-4 2-2 6, Mudiay 7-17 3-3 17, Hardaway Jr. 2-12 0-0 5, Hezonja 5-10 4-4 14, Kanter 8-12 2-5 18, Burke 3-9 3-3 10, Trier 1-2 0-0 2, Dotson 2-4 0-0 5. Totals 36-89 22-27 101.

PORTLAND (111)

Harkless 0-1 0-0 0, Aminu 3-12 1-2 8, Nurkic 7-9 6-9 20, Lillard 5-14 5-5 17, McCollum 7-17 1-1 17, Layman 3-5 3-4 10, Collins 3-6 1-3 7, Leonard 4-8 0-0 9, Curry 5-9 0-0 13, Turner 3-4 3-5 10. Totals 40-85 20-29 111.

New York 30 23 23 25—101 Portland 30 24 32 25—111

3-Point Goals_New York 7-23 (Vonleh 3-5, Burke 1-2, Knox 1-2, Dotson 1-2, Hardaway Jr. 1-7, Mudiay 0-1, Hezonja 0-2, Kornet 0-2), Portland 11-31 (Curry 3-6, Lillard 2-6, McCollum 2-7, Turner 1-1, Layman 1-2, Leonard 1-3, Aminu 1-4, Collins 0-1, Harkless 0-1). Fouled Out_None. Rebounds_New York 48 (Kanter, Vonleh 14), Portland 51 (Layman 10). Assists_New York 18 (Mudiay 7), Portland 25 (Lillard 9). Total Fouls_New York 19, Portland 21. A_19,026 (19,393).

