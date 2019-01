Mariano Rivera Career Statistics

By The Associated Press

Regular Season Year Tm W L ERA G SV IP H BB SO 1995 NYY 5 3 5.51 19 0 67.0 71 30 51 1996 NYY 8 3 2.09 61 5 107.2 73 34 130 1997 NYY 6 4 1.88 66 43 71.2 65 20 68 1998 NYY 3 0 1.91 54 36 61.1 48 17 36 1999 NYY 4 3 1.83 66 45 69.0 43 18 52 2000 NYY 7 4 2.85 66 36 75.2 58 25 58 2001 NYY 4 6 2.34 71 50 80.2 61 12 83 2002 NYY 1 4 2.74 45 28 46.0 35 11 41 2003 NYY 5 2 1.66 64 40 70.2 61 10 63 2004 NYY 4 2 1.94 74 53 78.2 65 20 66 2005 NYY 7 4 1.38 71 43 78.1 50 18 80 2006 NYY 5 5 1.80 63 34 75.0 61 11 55 2007 NYY 3 4 3.15 67 30 71.1 68 12 74 2008 NYY 6 5 1.40 64 39 70.2 41 6 77 2009 NYY 3 3 1.76 66 44 66.1 48 12 72 2010 NYY 3 3 1.80 61 33 60.0 39 11 45 2011 NYY 1 2 1.91 64 44 61.1 47 8 60 2012 NYY 1 1 2.16 9 5 8.1 6 2 8 2013 NYY 6 2 2.11 64 44 64.0 58 9 54 Totals 82 60 2.21 1115 652 1283.2 998 286 1173

Division Series Year Tm W L ERA G SV IP H BB SO 1995 Sea 1 0 0.00 3 0 5.1 3 1 8 1996 Tex 0 0 0.00 2 0 4.2 0 1 1 1997 Cle 0 0 4.50 2 1 2.0 2 0 1 1998 Tex 0 0 0.00 3 2 3.1 1 1 2 1999 Tex 0 0 0.00 2 2 3.0 1 0 3 2000 Oak 0 0 0.00 3 3 5.0 2 0 2 2001 Oak 0 0 0.00 3 2 5.0 4 0 4 2002 Ana 0 0 0.00 1 1 1.0 1 0 0 2003 Min 0 0 0.00 2 2 4.0 0 0 4 2004 Min 1 0 0.00 4 0 5.2 2 0 2 2005 LA 0 0 3.00 2 2 3.0 1 1 2 2006 Det 0 0 0.00 1 0 1.0 1 0 0 2007 Cle 0 0 0.00 3 0 4.2 2 1 6 2009 Min 0 0 0.00 3 1 3.2 4 1 7 2010 Min 0 0 0.00 3 2 3.1 2 0 1 2011 Det 0 0 0.00 2 0 1.1 0 0 1 Totals 2 0 0.32 39 18 56.0 26 6 44

League Championship Series Year Tm W L ERA G SV IP H BB SO 1996 Bal 1 0 0.00 2 0 4.0 6 1 5 1998 Cle 0 0 0.00 4 1 5.2 0 1 5 1999 Bos 1 0 0.00 3 2 4.2 5 0 3 2000 Sea 0 0 1.93 3 1 4.2 4 0 1 2001 Sea 1 0 1.93 4 2 4.2 2 1 3 2003 Bos 1 0 1.13 4 2 8.0 5 0 6 2004 Bos 0 0 1.29 5 2 7.0 6 2 6 2009 LA 0 0 1.29 5 2 7.0 3 2 4 2010 Tex 0 0 0.00 3 1 3.0 2 0 1 Totals 4 0 0.92 33 13 48.2 33 7 34

World Series Year Tm W L ERA G SV IP H BB SO 1996 Atl 0 0 1.59 4 0 5.2 4 3 4 1998 SD 0 0 0.00 3 3 4.1 5 0 4 1999 Atl 1 0 0.00 3 2 4.2 3 1 3 2000 NYM 0 0 3.00 4 2 6.0 4 1 7 2001 Ari 1 1 1.42 4 1 6.1 6 1 7 2003 Fla 0 0 0.00 2 1 4.0 2 0 4 2009 Phi 0 0 0.00 4 2 5.1 3 2 3 Totals 2 1 0.99 24 11 36.1 27 8 32

