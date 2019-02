Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through Jan. 27 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Javier Castellano 76 19 7 3 $5,312,814 Irad Ortiz Jr. 131 28 27 19 $3,994,950 Joel Rosario 75 14 10 14 $2,002,703 Luis Saez 171 42 26 24 $1,877,105 John Velazquez 51 8 8 8 $1,841,785 Jose Ortiz 132 24 26 15 $1,750,381 Flavien Prat 69 18 13 10 $1,511,858 Tyler Gaffalione 117 16 18 27 $1,416,714 Manuel Franco 100 27 27 12 $1,282,225 Florent Geroux 76 13 17 9 $897,640 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Michael McCarthy 13 5 0 2 $4,150,318 Chad Brown 40 11 9 1 $3,273,125 John Sadler 29 4 8 7 $1,626,828 Dallas Stewart 29 3 9 1 $1,440,246 William Mott 39 11 2 2 $1,221,663 Todd Pletcher 69 15 12 7 $1,147,931 Steven Asmussen 103 25 19 8 $1,127,870 Aidan O’Brien 2 0 1 1 $815,275 James Jerkens 14 4 2 4 $786,676 D. Wayne Lukas 7 0 2 0 $735,634 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings City of Light 1 1 0 0 $4,000,000 Bricks and Mortar 1 1 0 0 $2,656,250 Seeking the Soul 1 0 1 0 $1,250,000 Accelerate 1 0 0 1 $900,000 Magic Wand (IRE) 1 0 1 0 $796,875 Bravazo 1 0 0 0 $700,000 Delta Prince 1 0 0 1 $575,521 Audible 1 0 0 0 $550,000 Catapult 1 0 0 0 $486,975 Next Shares 2 1 0 0 $470,000

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Jason Bartlett 133 37 23 20 $571,802 Aaron Merriman 281 59 42 46 $460,736 Tim Tetrick 189 52 35 26 $451,208 Matt Kakaley 132 20 27 23 $409,652 Jordan Stratton 128 27 18 17 $398,877 Brett Miller 182 32 38 19 $363,882 Trace Tetrick 146 43 11 17 $332,381 Corey Callahan 258 23 33 30 $331,655 Dan Noble 146 26 24 19 $301,727 Ronnie Wrenn Jr. 207 36 30 30 $296,040 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Rene Allard 63 11 12 6 $219,944 Carmen Auciello 115 10 18 20 $188,805 Nick Surick 132 21 21 15 $178,639 Jose Godinez 48 12 10 6 $166,830 Richard Moreau 93 13 18 9 $155,362 Andrew Harris 39 10 5 5 $148,197 Michael Hall 52 9 11 4 $135,082 Joseph Columbo 62 12 10 11 $131,612 Ron Burke 54 13 9 8 $126,224 Dan Noble 33 10 5 8 $124,879 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Aldine Hanover 4MP 4 2 1 1 $36,375 Smalltownthrowdown 6GT 2 1 1 0 $33,000 RHP 5GP 4 4 0 0 $31,750 Itty Bitty 5MP 3 1 1 1 $31,655 Sintra 6GP 3 3 0 0 $31,125 Shez Sugarsweet A 6MP 3 1 2 0 $29,750 Southwind Amazon 9GP 3 3 0 0 $29,000 Fan of Terror 7GP 3 3 0 0 $28,750 Kendall Seelster 4MP 3 2 1 0 $28,125 Double A Mint 4MP 4 2 1 0 $28,050

TENNIS Through Jan. 27 ATP Money

1. Novak Djokovic, $3,032,210

2. Rafael Nadal, $1,478,460

3. Stefanos Tsitsipas, $678,939

4. Lucas Pouille, $668,824

5. Roberto Bautista Agut, $551,507

6. Pierre-Hugues Herbert, $456,041

7. Kei Nishikori, $424,132

8. Milos Raonic, $349,557

9. Frances Tiafoe, $337,072

10. Tomas Berdych, $305,832

Ranking

1. Novak Djokovic, 10955

2. Rafael Nadal, 8320

3. Alexander Zverev, 6475

4. Juan Martin del Potro, 5060

5. Kevin Anderson, 4845

6. Roger Federer, 4600

7. Kei Nishikori, 4110

8. Dominic Thiem, 3960

9. John Isner, 3155

10. Marin Cilic, 3140

Race to London

1. Novak Djokovic, 2,090

2. Rafael Nadal, 1,200

3. Stefanos Tsitsipas, 765

4. Lucas Pouille, 720

5. Roberto Bautista Agut, 610

5. Kei Nishikori, 9 610

7. Milos Raonic, 405

8. Alex de Minaur, 385

9. Frances Tiafoe, 360

10. Tomas Berdych, 330

10. Daniil Medvedev, 330

Race to Milan (21-and-under)

1. Stefanos Tsitsipas, 765

2. Alex de Minaur, 385

3. Frances Tiafoe, 360

4. Mikael Ymer, 105

5. Miomir Kecmanovic, 92

6. Denis Shapovalov, 90

7. Alexei Popyrin, 90

8. Jeffrey John Wolf, 80

9. Ugo Humbert, 54

10. Rudolf Molleker, 35

WTA Money

1. Naomi Osaka, $3,104,114

2. Petra Kvitova, $1,679,805

3. Karolina Pliskova, $873,311

4. Danielle Collins, $707,802

5. Ashleigh Barty, $425,628

6. Zhang Shuai, $403,819

7. Sam Stosur, $359,594

8. Anastasia Pavlyuchenkova, $359,396

9. Elina Svitolina, $356,901

10. Serena Williams, $342,246

Ranking

1. Naomi Osaka, 7030

2. Petra Kvitova, 6290

3. Simona Halep, 5582

4. Sloane Stephens, 5307

5. Karolina Pliskova, 5100

6. Angelique Kerber, 4965

7. Elina Svitolina, 4940

8. Kiki Bertens, 4430

9. Caroline Wozniacki, 3566

10. Aryna Sabalenka, 3485

Race to Singapore

1. Naomi Osaka, 2185

2. Petra Kvitova, 1825

3. Karolina Pliskova, 1250

4. Danielle Collins, 806

5. Ashleigh Barty, 735

6. Bianca Andreescu, 527

7. Anastasia Pavlyuchenkova, 461

8. Aliaksandra Sasnovich, 440

9. Elina Svitolina, 431

10. Serena Williams, 430

