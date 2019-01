NFC Championship Rosters

By The Associated Press

New Orleans Saints

Head Coach: Sean Payton

No. NAME POS. HT. WT. EXP. COLLEGE 3 Wil Lutz K 5-11 184 3 Georgia State 5 Teddy Bridgewater QB 6-2 215 5 Louisville 6 Thomas Morstead P 6-4 235 10 Southern Methodist 7 Taysom Hill QB 6-2 221 2 Brigham Young 9 Drew Brees QB 6-0 209 18 Purdue 10 Tre’Quan Smith WR 6-2 210 R Central Florida 11 Tommylee Lewis WR 5-7 168 3 Northern Illinois 13 Michael Thomas WR 6-3 212 3 Ohio State 15 Simmie Cobbs WR 6-3 220 R Indiana 18 Keith Kirkwood WR 6-3 210 R Temple 19 Ted Ginn Jr. WR 5-11 180 12 Ohio State 20 Ken Crawley CB 6-1 180 3 Colorado 22 Mark Ingram II RB 5-9 215 8 Alabama 23 Marshon Lattimore CB 6-0 192 2 Ohio State 24 Vonn Bell S 5-11 205 3 Ohio State 25 Eli Apple CB 6-1 203 3 Ohio State 26 P.J. Williams CB 6-0 196 4 Florida State 27 Dwayne Washington RB 6-1 223 3 Washington 29 Kurt Coleman S 5-11 208 9 Ohio State 31 Chris Banjo S 5-10 207 5 Southern Methodist 32 Josh Robinson CB 5-10 200 7 Central Florida 34 Justin Hardee DB 6-1 200 2 Illinois 41 Alvin Kamara RB 5-10 215 2 Tennessee 42 Zach Line FB 6-1 233 6 Southern Methodist 43 Marcus Williams S 6-1 195 2 Utah 47 Alex Anzalone LB 6-3 241 2 Florida 49 Zach Wood LS 6-3 255 2 Southern Methodist 51 Manti Te’o LB 6-1 241 6 Notre Dame 52 Craig Robertson LB 6-1 234 6 North Texas 53 A.J. Klein LB 6-1 240 6 Iowa State 56 Demario Davis LB 6-2 248 7 Arkansas State 57 Alex Okafor DE 6-4 261 6 Texas 59 Vince Biegel LB 6-3 246 2 Wisconsin 60 Max Unger C 6-5 305 10 Oregon 63 Cameron Tom C 6-4 300 2 Southern Mississippi 64 Will Clapp C 6-5 311 R LSU 67 Larry Warford G 6-3 317 6 Kentucky 71 Ryan Ramczyk T 6-6 314 2 Wisconsin 71 Terron Armstead T 6-5 304 6 Arkansas-Pine Bluff 72 Jermon Bushrod T 6-5 318 12 Towson 74 Andrus Peat T 6-7 316 4 Stanford 75 Taylor Stallworth DT 6-2 305 R South Carolina 76 Derek Newton T 6-6 315 8 Arkansas State 77 Austin Carr WR 6-1 195 2 Northwestern 80 Benjamin Watson TE 6-3 251 15 Georgia 82 Dan Arnold TE 6-6 220 2 Wis.-Platteville 85 Josh Hill TE 6-5 250 6 Idaho State 89 Trey Hendrickson DE 6-4 270 2 Florida Atlantic 91 Marcus Davenport DE 6-6 265 R Texas-San Antonio 92 David Onyemata DT 6-4 300 3 Manitoba (Canada) 93 Cameron Jordan DE 6-4 287 8 California 95 Tyeler Davison DT 6-2 309 4 Fresno State 98 Sheldon Rankins DT 6-2 305 3 Louisville

Los Angeles Rams

Head Coach: Sean McVay

No. NAME POS. HT. WT. EXP. COLLEGE 4 Greg Zuerlein K 6-0 191 7 Missouri Western 6 Johnny Hekker P 6-5 241 7 Oregon State 11 KhaDarel Hodge WR 6-2 205 R Prairie View A&M 12 Brandin Cooks WR 5-10 183 5 Oregon State 14 Sean Mannion QB 6-6 223 4 Oregon State 16 Jared Goff QB 6-4 222 3 California 17 Robert Woods WR 6-0 195 6 USC 19 JoJo Natson WR 5-7 153 2 Akron 20 Lamarcus Joyner S 5-8 191 5 Florida State 21 Aqib Talib CB 6-1 209 11 Kansas 22 Marcus Peters CB 6-0 195 4 Washington 23 Nickell Robey-Coleman CB 5-8 180 6 USC 24 Blake Countess DB 5-10 191 3 Auburn 26 Mark Barron ILB 6-2 230 7 Alabama 30 Todd Gurley RB 6-1 224 4 Georgia 31 Darious Williams DB 5-9 187 R Alabama-Birmingham 32 Troy Hill CB 5-11 183 3 Oregon 33 Justin Davis RB 6-1 199 2 USC 35 C.J. Anderson RB 5-8 225 6 California 37 Sam Shields CB 5-11 178 8 Miami (Fla.) 41 Marqui Christian S 5-11 207 3 Midwestern State 42 John Kelly RB 5-10 205 R Tennessee 43 John Johnson III S 6-0 209 2 Boston College 44 Jake McQuaide LS 6-2 235 8 Ohio State 45 Ogbonnia Okoronkwo LB 6-2 253 R Oklahoma 49 Trevon Young OLB 6-4 259 R Louisville 50 Samson Ebukam OLB 6-3 245 2 Eastern Washington 52 Ramik Wilson LB 6-2 238 4 Georgia 53 Justin Lawler OLB 6-4 265 R Southern Methodist 54 Bryce Hager LB 6-1 237 4 Baylor 55 Brian Allen C 6-2 303 R Michigan State 56 Dante Fowler Jr. OLB 6-3 255 4 Florida 58 Cory Littleton ILB 6-3 228 3 Washington 59 Micah Kiser LB 6-0 244 R Virginia 64 Jamil Demby OG 6-5 321 R Maine 64 John Sullivan C 6-4 312 11 Notre Dame 66 Austin Blythe C 6-3 298 3 Iowa 69 Sebastian Joseph-Day DT 6-4 310 R Rutgers 70 Joseph Noteboom T 6-5 321 R TCU 76 Rodger Saffold OG 6-5 323 9 Indiana 77 Andrew Whitworth OT 6-7 330 13 LSU 79 Rob Havenstein OT 6-8 330 4 Wisconsin 81 Gerald Everett TE 6-3 240 2 South Alabama 82 Johnny Mundt TE 6-4 233 1 Oregon 83 Josh Reynolds WR 6-3 196 2 Texas A&M 89 Tyler Higbee TE 6-6 255 3 Western Kentucky 90 Michael Brockers DL 6-5 305 7 LSU 92 Tanzel Smart DT 6-1 295 2 Tulane 93 Ndamukong Suh DT 6-4 313 9 Nebraska 94 John Franklin-Myers DE 6-4 288 R Stephen F. Austin 95 Ethan Westbrooks DE 6-4 287 5 West Texas A&M 96 Matt Longacre OLB 6-3 265 4 Northwest Missouri 99 Aaron Donald DT 6-1 280 5 Pittsburgh

