NFLPA Collegiate Bowl Rosters

By The Associated Press

At Carson, Calif. Saturday, Jan. 19 AMERICAN TEAM Coach: Chuck Pagano

Joe Anderson, G, Ohio

Calvin Anderson, OT, Texas

Maurice Bibaku Simba, OT, Concordia (Canada)

Nate Brooks, CB, North Texas

Vyron Brown, WR, Arizona

Trevon Brown, WR, East Carolina

Nehari Crawford, WR, Duquesne

Malik Dorton, DE, USC

Noah Dawkins, MB, The Citadel

Brandon Dillon, TE, Marian

Patrick Eby LS Columbia

Javier Edwards, DT, Colorado

E.J. Ejiya, LB, North Texas

Nico Evans, RB, Wyoming

Brian Fineanganofo, OT, Idaho State

Rafael Gaglianone K Wisconsin

Jamell Garcia-Williams, DE, Alabama-Birmingham

Kemon Hall, CB, North Texas

Deonte Harris, WR/RS, Assumption

Deion Harris, CB, North Dakota

Willie Harvey, MB, Iowa State

Phillip Haynes, G, Wake Forest

Kiy Hester, DS, Rutgers

Vitas Hrynkiewicz, C, Youngstown State

Olabisi Johnson, WR, Colorado State

Jon’Vea Johnson, WR, Toledo

Marcus Jones, FB, Gannon

JaJuan Lawson, QB, Rhode Island

Joe Lowery, OT, Ohio

David Lucero, TE, UTEP

Lawrence Marshall, DT, Michigan

Jalan McClendon, QB, Baylor

Trevon McMillian, RB, Colorado

Jason Moore, WR, Findlay

Mike Onuoha, DE, Texas A&M Commerce

D’Andre Payne, CB, Iowa State

Brian Peavy, DC, Iowa State

Justice Powers, OT, Alabama-Birmingham

Malik Reed, LB, Nevada

Anree Saint-Armour, DE, Georgia Tech

Trevon Sanders, DT, Troy

John Santiago, RB, North Dakota

Alexander Savard, TE, Laval (Canada)

Sterling Sheffield, MB, Maine

Joshua Simmons, DS, Limestone

Sean Smith, P, Dayton

Silas Stewart, LB, Incarnate Word

Nathan Trewyn, C, Wisconsin-Whitewater

Shyheim Tuttle, DT, Tennessee

Xavier Ubosi, WR, UAB

Patrick Vahe, G, Texas

Aca’ Cedric Ware, RB, Southern Cal

Brandon Watson, DS, Michigan

Emanuel Wilkins, QB, Arizona State

Juwann Winfree, WR, Colorado

Willie Wright, G, Tulsa

Jalen Young, DS, Florida Atlantic

NATIONAL TEAM Coach: Mike Tice

George Aston, FB, Pittsburgh

John Battle, DS, LSU

Ryan Bee, DE, Marshall

Kyron Brown, CB, Akron

Keenen Brown, TE, Texas State

Jake Browning, QB, Washington

Jalin Burrell, CB, New Mexico

Emmanuel Butler, WR, Northern Arizona

Deion Calhoun, G, Mississippi State

Daniel Cooney, OT, San Diego

Austin Cutting, LS, Air Force

Kahzin Daniels, DE/LB, Charleston

Taiwan Deal, RB, Wisconsin

Marche Dennard, RB, Colorado State-Pueblo

Johnnie Dixon, WR, Ohio State

Ashton Dulin, WR, Malone

Matthew Eaton, WR, Iowa State

Koa Farmer, LB, Penn State

Mark Fields, CB, Clemson

Alexander Fontana, C, Kansas

Hjalte Froholdt, G, Arkansas

Tyler Gauthier, C, Miami

Kyle Gibson, DS, Central Florida

Montre Gregory, CB, Bowling Green

Amir Hall, QB, Bowie State

Darius Harris, LB, Middle Tennessee

Wes Hills, RB, Slippery Rock

Charles Holland, WR, Tiffin

Obinna Iheoma, LB, Northwestern State

Damion Jeanpiere, WR, Nicholls State

Devon Johnson, OT, Ferris State

Brandon Knight, OT, Indiana

Jordan Kunaszyk, MB, California

Josh Lewis, CB, Eastern Washington

Isaiah Mack, DT, Chattanooga

Flynn Nagel, WR, Northwestern

Tyler Newsome, P, Notre Dame

Iosua Opeta, G, Weber State

Peyton Pelluer, MB, Washington State

Randy Ramsey, DE, Arkansas

Nick Scott, DS, Penn State

Steven Sims, WR, Kansas

Jeff Smith, WR, Boston College

Ray Smith, DT, Boston College

Brent Stockstill, QB, Middle Tennessee

Sione Takitaki, LB, Brigham Young

Trevon Tate, OT, Memphis

Lexington Thomas, RB, UNLV

Jay-Tee Tiuli, DT, Eastern Washington

Marquez Tucker, G, Southern Utah

Immanuel Turner, DE, Louisiana Tech

Darius Williams, CB, CSU-Pueblo

Quincy Williams, LB, Murray State

Justin Yoon, K, Notre Dame

Dedrick Young, MB, Nebraska

