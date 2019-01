NHL All-Star Games Rosters

By The Associated Press

Saturday, Jan. 26 at SAP Center, San Jose, Calif.

(All-Star Appearances)

(c-fan-elected captain; w-withdrew) Atlantic Division

Forwards — Jack Eichel, Buffalo (2); Nikita Kucherov, Tampa Bay (3); c-Auston Matthews, Toronto (3); David Pastrnak, Boston (1); Steven Stamkos, Tampa Bay (6); John Tavares, Toronto (6).

Defensemen — Thomas Chabot, Ottawa (1); Keith Yandle, Florid (3).

Goalies — Jimmy Howard, Detroit (2); Carey Price, Montreal (7).

Metropolitan Division

Forwards — Sebastian Aho, Carolina (1); Cam Atkinson, Columbus (2); Mathew Barzal, N.Y. Islanders (1); Sidney Crosby, Pittsburgh (4); Claude Giroux, Philadelphia (6); Taylor Hall, New Jersey (3); c,w-Alex Ovechkin, Washington (8).

Defensemen — John Carlson, Washington (1); Seth Jones, Columbus (2).

Goalies — Braden Holtby, Washington (4); Henrik Lundqvist, N.Y. Rangers (5).

Central Division

Forwards — Patrick Kane, Chicago (8); c-Nathan MacKinnon, Columbus (3); Ryan O’Reilly, St. Louis (2); Mikko Rantanen, Columbus (1); Mark Scheifele, Winnipeg (1); Blake Wheeler, Winnipeg (2).

Defensemen — Miro Heiskanen, Dallas (1); Roman Josi, Nashville (2).

Goalies — Devan Dubnyk, Minnesota (3); Pekka Rinne, Nashville (3).

Pacific Division

Forwards — Johnny Gaudreau, Calgary (5); Clayton Keller, Arizona (1); c-Connor McDavid, Edmonton (3); Joe Pavelski, San Jose (3); Elias Pettersson, Vancouver (1).

Defensemen — Brent Burns, San Jose (6); Drew Doughty, Los Angeles (5); Erik Karlsson, San Jose (6).

Goalies — Marc-Andre Fleury, Vegas (4); John Gibson, Anaheim (2).

Last Man In

(fans to select four players from the following)

Atlantic Division

Forwards — Patrice Bergeron, Boston; Jeff Skinner, Buffalo; Dylan Larkin, Detroit; Aleksander Barkov, Florida; Mark Stone, Ottawa; Brayden Point, Tampa Bay.

Defensemen — Shea Weber, Montreal; Morgan Rielly, Toronto.

Metropolitan Division

Forwards — Teuvo Teravainen, Carolina; Nick Foligno, Columbus; Kyle Palmieri, New Jersey; Anders Lee, N.Y. Islanders; Mats Zuccarello, N.Y. Rangers; Jakub Voracek, Philadelphia; Nicklas Backstrom, Washington.

Defensemen — Kris Letang, Pittsburgh.

Central Division

Forwards — Jonathan Toews, Chicago; Gabriel Landeskog, Colorado; Tyler Seguin, Dallas; Zach Parise, Minnesota; Filip Forsberg, Nashville; Vladimir Tarasenko, St. Louis; Patrik Laine, Winnipeg.

Pacific Division

Forwards — Ryan Getzlaf, Anaheim; Leon Draisaitl, Edmonton; Anze Kopitar, Los Angeles; Logan Couture, San Jose; Brock Boeser, Vancouver; Jonathan Marchessault, Vegas.

Defensemen — Oliver Ekman-Larsson, Arizona; Mark Giordano, Calgary.

