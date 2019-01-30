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The Associated Press
 
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Nuggets-Pelicans, Box

January 30, 2019 10:21 pm
 
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DENVER (105)

Barton 3-9 2-3 8, Millsap 5-10 3-4 13, Jokic 9-16 2-2 20, Morris 8-12 1-1 20, Harris 3-14 1-2 9, Craig 0-1 0-0 0, Hernangomez 0-1 0-0 0, Plumlee 3-6 3-4 9, Lyles 2-6 0-2 4, Goodwin 0-0 0-0 0, Beasley 9-14 0-1 22. Totals 42-89 12-19 105.

NEW ORLEANS (99)

Miller 4-13 3-3 15, Hill 1-5 0-0 2, Okafor 7-15 0-0 14, Jackson 4-9 0-0 9, Holiday 7-13 5-6 22, Diallo 3-7 0-2 6, Frazier 1-4 2-2 4, Clark 2-9 0-0 6, Williams 8-14 0-0 21. Totals 37-89 10-13 99.

Denver 29 24 33 19—105
New Orleans 26 30 19 24— 99

3-Point Goals_Denver 9-30 (Beasley 4-6, Morris 3-4, Harris 2-9, Craig 0-1, Hernangomez 0-1, Millsap 0-1, Jokic 0-2, Barton 0-3, Lyles 0-3), New Orleans 15-36 (Williams 5-9, Miller 4-10, Holiday 3-5, Clark 2-5, Jackson 1-2, Frazier 0-2, Hill 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Denver 43 (Jokic 13), New Orleans 48 (Okafor, Frazier, Williams 8). Assists_Denver 31 (Jokic 10), New Orleans 27 (Frazier 8). Total Fouls_Denver 17, New Orleans 20. A_14,211 (16,867).

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Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.

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