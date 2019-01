Pacers-Bulls, Box

By The Associated Press

INDIANA (119)

Bogdanovic 5-15 3-4 13, Young 8-9 0-2 16, Turner 3-4 0-1 8, Collison 2-5 0-0 6, Oladipo 14-28 4-5 36, McDermott 2-3 0-0 5, Sabonis 9-13 5-5 23, Joseph 1-4 0-0 2, Evans 5-12 0-0 10. Totals 49-93 12-17 119.

CHICAGO (116)

Hutchison 2-8 0-0 4, Markkanen 11-20 1-2 27, Carter Jr. 6-9 3-4 15, Dunn 6-9 2-3 16, LaVine 12-21 2-2 31, Parker 2-8 0-0 4, Lopez 1-1 0-0 2, Arcidiacono 0-1 0-0 0, Blakeney 5-9 2-2 13, Harrison 2-5 0-0 4. Totals 47-91 10-13 116.

Indiana 18 36 21 30 14—119 Chicago 30 28 20 27 11—116

3-Point Goals_Indiana 9-28 (Oladipo 4-13, Turner 2-2, Collison 2-3, McDermott 1-2, Joseph 0-2, Bogdanovic 0-3, Evans 0-3), Chicago 12-28 (LaVine 5-9, Markkanen 4-9, Dunn 2-2, Blakeney 1-3, Parker 0-1, Arcidiacono 0-1, Carter Jr. 0-1, Hutchison 0-2). Fouled Out_None. Rebounds_Indiana 40 (Sabonis 12), Chicago 40 (Markkanen 9). Assists_Indiana 25 (Joseph 6), Chicago 30 (Dunn 17). Total Fouls_Indiana 17, Chicago 23. Technicals_Bogdanovic. A_21,284 (20,917).

