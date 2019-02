Panama-United States Summary

By The Associated Press

At Glendale, Ariz. Panama 0 0—0 United States 1 2—3

First half_1, United States, Mihailovic (Baird), 40th minute.

Second half_2, United States, Zimmerman (Lima), 80th minute. United States, Ramirez (Lewis), 88th minute.

Yellow cards_None. Red cards_None.

Referee_Adonai Escobedo, Mexico. Linesmen_Michael Morales, Mexico; Diego Montano, Mexico.

A_9,040.

Lineups

Panama_Eddie Roberts; Francisco Palacios, Edgar Gondola, Fidel Escobar, Guillermo Benitez (Ivan Anderson, 46th); Ernesto Walker (Rolando Botello, 71st), Adalberto Carrasquilla (Carlos Harvey, 46th); Omar Browne (Edson Samms, 46th), Ernesto Sinclair, Luis Canate (Angel Orelien, 65th); Abdiel Arroyo

United States_Zack Steffen (Sean Johnson, 74th); Nick Lima, Walker Zimmerman, Aaron Long, Daniel Lovitz; Michael Bradley (Wil Trapp,, 84th); Cristian Roldan, Djordje Mihailovic (Sebastian Lletget, 62nd), Corey Baird, Jeremy Ebobisse (Jonathan Lewis, 66th); Gyasi Zardes (Christian Ramirez, 84th)

