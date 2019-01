Penguins-Rangers Sums

By The Associated Press

Pittsburgh 0 4 3—7 N.Y. Rangers 0 1 1—2

First Period_None. Penalties_Crosby, PIT, (tripping), 2:55; Zuccarello, NYR, (hooking), 12:48.

Second Period_1, Pittsburgh, Aston-Reese 6 (Cullen), 6:29. 2, Pittsburgh, Guentzel 17 (Crosby, Pettersson), 11:11. 3, Pittsburgh, Letang 9, 12:20. 4, N.Y. Rangers, Strome 4 (Skjei, McQuaid), 12:46. 5, Pittsburgh, Simon 5 (Hornqvist, Malkin), 15:45. Penalties_Johnson, PIT, (tripping), 6:46.

Third Period_6, Pittsburgh, Malkin 13 (Simon, Hornqvist), 1:03. 7, N.Y. Rangers, Buchnevich 7 (Claesson, Shattenkirk), 1:22. 8, Pittsburgh, Pearson 5 (Letang, Guentzel), 4:40 (pp). 9, Pittsburgh, Crosby 19, 13:56. Penalties_Namestnikov, NYR, (tripping), 3:16.

Shots on Goal_Pittsburgh 5-10-10_25. N.Y. Rangers 12-12-6_30.

Power-play opportunities_Pittsburgh 1 of 2; N.Y. Rangers 0 of 2.

Goalies_Pittsburgh, Murray 10-5-1 (30 shots-28 saves). N.Y. Rangers, Lundqvist 12-10-7 (18-12), Georgiev 5-5-0 (7-6).

A_18,006 (18,006). T_2:31.

Referees_Jake Brenk, Trevor Hanson. Linesmen_Scott Driscoll, Tim Nowak.

