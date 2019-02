PGA Tour-Farmers Insurance Open Scores

By The Associated Press

Saturday At Torrey Pines GC San Diego Purse: $7.1 million s-South Course: Yardage: 7,698 Par: 72 n-North Course: Yardage: 7,258 Par: 72 Third Round Justin Rose 63n-66s-69s—198 Adam Scott 70s-66n-65s—201 Jon Rahm 62n-72s-68s—202 Doug Ghim 63n-73s-67s—203 Talor Gooch 69s-68n-67s—204 Hank Lebioda 70n-67s-68s—205 Rory McIlroy 71s-65n-69s—205 Billy Horschel 66n-68s-71s—205 Joel Dahmen 68s-67n-70s—205 Hideki Matsuyama 66n-66s-73s—205 Scott Brown 70s-68n-68s—206 Michael Thompson 68s-69n-69s—206 Adam Svensson 70n-67s-69s—206 Wyndham Clark 69s-67n-70s—206 Sangmoon Bae 68n-67s-71s—206 Jason Day 67n-71s-69s—207 Tony Finau 69s-69n-69s—207 Patrick Reed 69n-69s-69s—207 John Huh 68s-68n-71s—207 Sung Kang 71n-70s-66s—207 Sepp Straka 69n-67s-71s—207 Martin Laird 73s-66n-69s—208 Keegan Bradley 68n-71s-69s—208 Si Woo Kim 67n-68s-73s—208 Joaquin Niemann 66n-73s-70s—209 Danny Willett 71n-68s-70s—209 Xander Schauffele 69s-70n-70s—209 Julián Etulain 71s-67n-71s—209 Bill Haas 67n-72s-70s—209 Jordan Spieth 65n-72s-72s—209 J.T. Poston 72s-68n-69s—209 Jason Kokrak 71n-69s-69s—209 Robert Streb 69s-68n-72s—209 Trey Mullinax 70s-71n-68s—209 Ryan Palmer 67s-67n-75s—209 Luke List 70s-69n-71s—210 C.T. Pan 64n-75s-71s—210 Braden Thornberry 71s-67n-72s—210 Sam Ryder 69n-69s-72s—210 Mackenzie Hughes 70n-70s-70s—210 Russell Knox 67n-70s-73s—210 Nicholas Lindheim 71s-69n-70s—210 Chris Thompson 74s-66n-70s—210 Bud Cauley 66n-70s-74s—210 Sam Burns 70s-66n-74s—210 Gary Woodland 71s-70n-69s—210 Matt Jones 67n-74s-69s—210 Nick Taylor 71s-68n-72s—211 Ben Silverman 68s-71n-72s—211 Scott Stallings 69n-71s-71s—211 Tiger Woods 70s-70n-71s—211 Chris Stroud 66s-71n-74s—211 Jonas Blixt 68s-69n-74s—211 Brandon Hagy 66s-71n-74s—211 Beau Hossler 67n-70s-74s—211 Cameron Smith 71n-69s-71s—211 Grayson Murray 68n-72s-71s—211 Shawn Stefani 67n-74s-70s—211 Charles Howell III 66s-70n-75s—211 Emiliano Grillo 67n-74s-70s—211 Marc Leishman 68n-73s-70s—211 Jim Knous 70n-71s-70s—211 Sungjae Im 72s-68n-72s—212 Brandt Snedeker 68n-73s-71s—212 Rickie Fowler 73s-66n-74s—213 John Senden 68n-73s-72s—213 Kevin Tway 70n-71s-72s—213 Stephan Jaeger 70s-71n-72s—213 Cameron Davis 72s-69n-72s—213 John Chin 66n-71s-77s—214 Nick Watney 72s-68n-74s—214 Sebastián Muñoz 68n-72s-75s—215 Adam Schenk 72n-69s-74s—215 Rory Sabbatini 72s-68n-76s—216 Ryan Blaum 71n-70s-75s—216 Sean O’Hair 71n-69s-77s—217 Morgan Hoffmann 70n-70s-79s—219

