PGA Tour-Sony Open Scores

By The Associated Press

Sunday At Waialae CC Honolulu Purse: $6.4 million Yardage: 7,044; Par: 70 Final Matt Kuchar (500), $1,152,000 63-63-66-66—258 Andrew Putnam (300), $691,200 62-65-67-68—262 Corey Conners (134), $307,200 68-67-64-64—263 Marc Leishman (134), $307,200 67-64-68-64—263 Chez Reavie (134), $307,200 65-65-66-67—263 Hudson Swafford (134), $307,200 65-67-67-64—263 Davis Love III (90), $214,400 67-68-64-65—264 Charles Howell III (83), $192,000 69-66-64-66—265 Brian Stuard (83), $192,000 66-69-64-66—265 Bryson DeChambeau (70), $160,000 69-67-63-67—266 Sung Kang (70), $160,000 70-67-65-64—266 Sebastián Muñoz (70), $160,000 68-65-68-65—266 Patrick Reed (57), $123,733 68-66-68-65—267 Patton Kizzire (57), $123,733 67-68-67-65—267 Ted Potter, Jr. (57), $123,733 66-65-68-68—267 Sungjae Im (50), $99,200 71-64-65-68—268 Keith Mitchell (50), $99,200 68-65-63-72—268 Brandt Snedeker (50), $99,200 66-69-65-68—268 Justin Thomas (50), $99,200 67-68-67-66—268 Stewart Cink (44), $80,000 68-62-70-69—269 J.T. Poston (44), $80,000 68-66-69-66—269 Ryan Armour (36), $57,691 72-64-68-66—270 Joel Dahmen (36), $57,691 67-70-66-67—270 Harris English (36), $57,691 68-68-67-67—270 Brian Gay (36), $57,691 67-69-68-66—270 Cameron Smith (36), $57,691 66-68-69-67—270 Kyle Stanley (36), $57,691 73-64-68-65—270 Emiliano Grillo (36), $57,691 70-68-63-69—270 Abraham Ancer (27), $42,560 68-66-68-69—271 Keegan Bradley (27), $42,560 68-65-70-68—271 Matt Jones (27), $42,560 67-69-67-68—271 Carlos Ortiz (27), $42,560 68-69-70-64—271 Dominic Bozzelli (19), $31,040 71-64-64-73—272 Scott Brown (19), $31,040 68-66-70-68—272 Brice Garnett (19), $31,040 70-68-68-66—272 Shugo Imahira, $31,040 65-67-71-69—272 Scott Piercy (19), $31,040 71-66-66-69—272 Ian Poulter (19), $31,040 69-69-66-68—272 Rory Sabbatini (19), $31,040 68-67-68-69—272 Sam Saunders (19), $31,040 68-69-68-67—272 Roger Sloan (19), $31,040 69-65-66-72—272 Y.E. Yang (19), $31,040 68-68-70-66—272 Julián Etulain (10), $19,488 67-67-68-71—273 Jim Herman (10), $19,488 69-68-69-67—273 Stephan Jaeger (10), $19,488 69-69-65-70—273 Russell Knox (10), $19,488 68-67-69-69—273 Anirban Lahiri (10), $19,488 68-68-71-66—273 Scott Langley (10), $19,488 70-67-66-70—273 Hank Lebioda (10), $19,488 70-67-68-68—273 Adam Svensson (10), $19,488 61-74-70-68—273 Dylan Frittelli (7), $15,061 67-69-67-71—274 Alex Prugh (7), $15,061 73-65-65-71—274 Brandon Harkins (7), $15,061 71-66-70-67—274 Jim Knous (7), $15,061 66-69-69-70—274 Hideki Matsuyama (7), $15,061 69-67-65-73—274 Jimmy Walker (7), $15,061 69-69-67-69—274 Tyler Duncan (5), $14,080 72-66-66-71—275 Fabián Gómez (5), $14,080 70-67-69-69—275 Adam Hadwin (5), $14,080 73-65-70-67—275 Trey Mullinax (5), $14,080 68-70-70-67—275 Wes Roach (5), $14,080 67-68-70-70—275 José de Jesús Rodríguez (5), $14,080 66-70-70-69—275 Chase Wright (5), $14,080 69-68-67-71—275 Ryan Blaum (4), $13,504 68-66-71-71—276 Yuki Inamori, $13,504 69-68-71-68—276 Russell Henley (4), $13,312 68-69-71-69—277 Rikuya Hoshino, $13,120 66-72-69-71—278 Johnson Wagner (4), $13,120 68-69-70-71—278 Kevin Kisner (3), $12,864 69-69-68-73—279 Michael Thompson (3), $12,864 66-69-70-74—279 Danny Lee (3), $12,672 70-66-70-74—280 Made cut, did not finish Eric Dugas, $12,544 67-71-71—209 Cameron Champ (3), $12,224 69-68-73—210 Jason Dufner (3), $12,224 66-72-72—210 Steve Stricker (3), $12,224 71-67-72—210 Martin Trainer (3), $12,224 69-68-73—210 Mackenzie Hughes (2), $11,840 70-68-73—211 Sean O’Hair (2), $11,840 69-68-74—211 Brady Schnell (2), $11,648 71-67-74—212 Gary Woodland (2), $11,520 71-66-76—213 Joey Garber (2), $11,392 71-67-76—214

