Pistons-Grizzlies, Box

DETROIT (101)

Bullock 4-8 2-2 13, Griffin 11-23 2-5 26, Drummond 4-13 3-5 11, Jackson 6-11 0-0 16, Brown 1-4 0-0 3, Johnson 1-3 1-2 3, Leuer 0-1 2-2 2, Galloway 4-8 0-0 11, Calderon 1-1 0-0 3, Kennard 4-11 3-6 13. Totals 36-83 13-22 101.

MEMPHIS (94)

Anderson 7-9 1-2 15, Jackson Jr. 8-11 8-8 26, Gasol 4-10 2-2 11, Conley 0-8 0-0 0, Temple 2-8 2-3 7, Casspi 0-2 0-0 0, Green 4-8 0-0 8, Noah 0-0 0-0 0, Mack 3-10 2-2 8, D.Brooks 6-10 2-2 14, Selden 2-2 1-2 5. Totals 36-78 18-21 94.

Detroit 26 25 21 29—101 Memphis 24 31 12 27— 94

3-Point Goals_Detroit 16-40 (Jackson 4-8, Galloway 3-6, Bullock 3-7, Kennard 2-5, Griffin 2-8, Calderon 1-1, Brown 1-3, Leuer 0-1, Johnson 0-1), Memphis 4-18 (Jackson Jr. 2-2, Gasol 1-3, Temple 1-4, Conley 0-1, D.Brooks 0-2, Green 0-3, Mack 0-3). Fouled Out_Jackson Jr.. Rebounds_Detroit 42 (Drummond 10), Memphis 44 (Jackson Jr. 10). Assists_Detroit 23 (Griffin 7), Memphis 21 (Mack 6). Total Fouls_Detroit 17, Memphis 22. Technicals_Drummond. A_14,109 (18,119).

