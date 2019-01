Raptors-Bucks, Box

By The Associated Press

TORONTO (123)

Leonard 8-16 12-15 30, Siakam 11-15 5-7 30, Ibaka 11-17 2-3 25, VanVleet 6-12 4-4 21, Green 5-7 0-0 12, Anunoby 1-6 0-0 3, Powell 0-5 2-2 2, Monroe 0-0 0-0 0, Wright 0-4 0-0 0. Totals 42-82 25-31 123.

MILWAUKEE (116)

Middleton 6-13 0-1 14, Antetokounmpo 16-25 8-11 43, Lopez 2-6 0-0 5, Bledsoe 4-9 4-5 14, Brogdon 5-11 4-4 15, Ilyasova 1-5 0-0 3, Wilson 0-1 0-0 0, Hill 2-4 6-6 11, S.Brown 4-7 0-0 11, Snell 0-0 0-0 0. Totals 40-81 22-27 116.

Toronto 27 29 35 32—123 Milwaukee 34 23 25 34—116

3-Point Goals_Toronto 14-31 (VanVleet 5-8, Siakam 3-5, Leonard 2-3, Green 2-3, Ibaka 1-3, Anunoby 1-5, Wright 0-1, Powell 0-3), Milwaukee 14-37 (Antetokounmpo 3-5, S.Brown 3-6, Bledsoe 2-6, Middleton 2-6, Hill 1-3, Ilyasova 1-3, Brogdon 1-4, Lopez 1-4). Fouled Out_Middleton. Rebounds_Toronto 38 (Ibaka, Green 9), Milwaukee 38 (Antetokounmpo 18). Assists_Toronto 28 (VanVleet 8), Milwaukee 29 (Middleton 9). Total Fouls_Toronto 22, Milwaukee 20. Technicals_Toronto coach Nick Nurse, Milwaukee coach Bucks (Defensive three second), Lopez. A_18,028 (17,500).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.