Red Wings-Canucks Sum

Detroit 0 2 0—2 Vancouver 1 0 2—3

First Period_1, Vancouver, Pettersson 23 (Boeser), 10:16.

Second Period_2, Detroit, Nielsen 8 (Vanek, Mantha), 8:34. 3, Detroit, Vanek 10 (Nielsen, DeKeyser), 14:24.

Third Period_4, Vancouver, Horvat 18 (Pettersson, Boeser), 7:27. 5, Vancouver, Roussel 5 (Virtanen), 13:13.

Shots on Goal_Detroit 11-18-8_37. Vancouver 9-13-9_31.

Power-play opportunities_Detroit 0 of 3; Vancouver 0 of 2.

Goalies_Detroit, Bernier 5-12-2 (31 shots-28 saves). Vancouver, Markstrom 19-12-5 (37-35).

A_18,865 (18,910). T_2:32.

Referees_Tom Chmielewski, Tim Peel. Linesmen_Brian Mach, Derek Nansen.

